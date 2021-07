Potsdam

Kaum eine Branche hat Corona so hart getroffen wie die Gastronomie. Sie hat einen Teil ihres Personals eingebüßt und es ist nicht davon auszugehen, dass alle Ex-Angestellten zurückkehren. In dieser für die Kneipen, Cafés, Restaurants und Hotels bedrohlichen Lage muss die Branche auf eine ihrer traditionellen Stärken setzen: Ihre Integrationskraft für Fremde.

Start als Tellerwäscher

Schon seit jeher hat die Gastronomie Ausländern den Eintritt ins Berufsleben in Deutschland und anderswo ermöglicht. In Küchen haben sich viele Einwanderer vom Tellerwäscher emporgearbeitet – meist nicht gerade zum Millionär, aber doch in die Riege der sozialversicherungspflichtig Versicherten. So wird es wohl wieder kommen. Wenn kaum noch Deutsche die harten Jobs zwischen Kühlkammer, glutheißen Pfannen und Spülküche abends und an Wochenenden übernehmen wollen, werden es Menschen tun, die mangels Sprachkenntnissen noch nicht so viele Job-Optionen in Deutschland haben.

Ohne ausländische Helfer blieben viele Küchen kalt

Die Betriebe rekrutieren heute schon gezielt im Ausland. Die Politik und die Agentur für Arbeit können diese Integration „durch die kalte Küche“ nur fördern. Denn gäbe es dieses Heer an Hilfskräften nicht, würde mancher Herd ausgehen in Deutschland – auch wenn „gut-bürgerlich“ über der Restauranttür steht.

Von Ulrich Wangemann