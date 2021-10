Potsdam

Am Tag nach dem Beben in der SPD soll alles wieder seinen gewohnten Gang gehen. Erik Stohn sitzt leicht erhöht im Plenarsaal des Landtags auf dem Stuhl, wo sonst die Landtagspräsidentin thront. Er ist bemüht, sich nach den Turbulenzen der für ihn folgenreichen letzten Tage nichts anmerken zu lassen.

Es tagt der Hauptausschuss, der wichtigste Ausschuss im Landtag und hat zu einer Anhörung von Experten geladen. Die sollen ihre Sicht auf die geplante Änderung der Landesverfassung erläutern. Der Ausschuss wird traditionell vom Chef der stärksten Fraktion geleitet.

Und das ist Erik Stohn. Aber nicht mehr lange. Am Dienstag hatte der 37-Jährige in einer denkwürdigen Pressekonferenz seinen Verzicht erklärt, bei der turnusgemäßen Neuwahl des Fraktionsvorstands nicht mehr anzutreten. Er verband das mit einigen nebulösen und fahrig vorgetragenen Andeutungen über seine Zukunft, die in den eigenen Reihen für Kopfschütteln sorgte. Und brachte mit Daniel Keller gleich noch seinen Wunschnachfolger mit.

Stohn hatte Keller einst eine Blitzkarriere verschafft

Stohn hatte einst Keller nach der gewonnenen Landtagswahl 2019, die ihn selbst zum Fraktionsvorsitzenden aufsteigen ließ, zu seinem parlamentarischen Geschäftsführer gemacht. Für den Neuling im Landtag, der überraschend in der Potsdamer Linken-Hochburg ein Direktmandat gewann, war es eine Blitzkarriere – an der Seite Stohns. Nun, nach zwei Jahren, hat sich der Wind gedreht.

Denn der Abgang Stohns, der bis kurzem noch Generalsekretär der SPD war, erfolgt alles andere als freiwillig. Weil er spürte, dass ihm der Rückhalt in der 25-köpfigen Fraktion verloren gegangen ist, blieb ihm kaum einen Wahl. Er war gedrängt worden, seinen Posten zur Verfügung zu stellen, doch er wollte das anfangs nicht wahrhaben. Erst spät, so wird erzählt, willigte er ein und wollte die Verkündung dann selbst vornehmen.

Klausur nach den Herbstferien soll Entscheidung bringen

Jetzt kommt allerdings dazu: Seine nur als missglückt angesehene Art und Weise, wie er den Verzicht begründete, dürfte den Wechsel beschleunigen. Intern heißt es in der SPD, die Hängepartie müsse schnell beendet werden. Auf der Klausur in der letzten Oktoberwoche nach den Ferien soll nun die Fraktionsspitze neu gewählt werden.

Stohn hätte gern mehr Zeit gehabt, wollte sich offenbar noch in seinem Amt als Fraktionschef nach einem neuen Betätigungsfeld umschauen, möglicherweise in Berlin. Er hatte angedeutet, er wolle sich künftig stärker um Ost-Interessen kümmern. Diese müssten in den Koalitionsverhandlungen eine größere Rolle spielen, sagte er. Das Ganze wirkte aber unsortiert und nicht konkret. Es hatte wohl nur ein Ziel: Stohn wollte irgendwie gesichtswahrend aus dem Schlamassel herauskommen. Nur welches Gewicht sollte ein abgedankter Landtagsfraktionschef bei Koalitionsverhandlungen in Berlin haben?

Kann Daniel Keller in der ersten Reihe bestehen?

Ob die SPD allerdings nun zur Ruhe kommt, wie viele in der Fraktion hoffen, ist fraglich. Der 35-jährige Potsdamer Keller, auf den sich die Mehrheit in der Fraktion verständigt hatte, muss erst noch zeigen, dass er auch in der ersten Reihe bestehen kann. Als parlamentarischer Geschäftsführer hat er nach Aussage vieler Abgeordneter eine gute Figur abgegeben. Er stehe im Stoff, sei sortiert, komme pünktlich – das Gegenteil von Stohn, wie ein Abgeordneter lakonisch anmerkte.

Zum Schluss hatte Stohn kaum noch Anhänger und war aus Sicht vieler Abgeordneter als Fraktionschef überfordert. „Es musste in jedem Fall etwas passieren“, sagt ein Abgeordneter. Schließlich brauche die SPD angesichts der schwierigen Zeiten eine starke Fraktionsspitze. Wie es hieß, hielt zum Schluss auch Ministerpräsident und SPD-Landeschef Dietmar Woidke nicht mehr die Hand über seinen Schützling, den er 2017 zu einem Generalsekretär gemacht hatte – nach mehreren Absagen anderer Personen.

Als Vorsitzender des U-Ausschusses muss er die AfD bremsen

Keller wird auch zugetraut, im Landtag der Opposition überzeugend Paroli zu bieten – vor allem den Rechtsaußen von der AfD. Er ist auch Vorsitzender des sehr zeitintensiven Untersuchungsausschusses zur Corona-Politik der Landesregierung. Den hatte die AfD mit ihren Stimmen durchsetzten können. Keller ist als Vorsitzender zur Neutralität verpflichtet und muss zugleich die AfD immer wieder bremsen – eine Gratwanderung, die ihm bisher gelungen ist.

Der Potsdamer ist nun plötzlich zum Hoffnungsträger der SPD geworden. Er ist im Ehrenamt Präsident des Deutschen Judo-Bundes und in Potsdam Fraktionschef ist. Nun muss er sein Team für die Fraktionsspitze zusammensuchen. „Wir werden Gespräche führen und ein Personaltableau vorbereiten“, sagte er. Für die parlamentarische Geschäftsführung könnte diesmal eine Frau zum Zuge kommen. Das ist aber nicht sicher, wie es hieß. Im Gespräch ist die Bildungspolitikerin Katja Poschmann aus Rathenow.

Ein Wechsel an die Fraktionsspitze wirkt sich auch bei den Diäten aus: Für den Vorsitz gibt es generell zur monatlichen Diät von rund 8600 Euro eine Amtszulage in Höhe von 70 Prozent dieser Summe.

Von Igor Göldner