Potsdam

Der brandenburgische SPD-Fraktionschef Erik Stohn hat sich dafür ausgesprochen, die mobilen Impfangebote im Land weiter auszubauen. „Auch an Schulen kann ich mir zum Start des neuen Schuljahrs Impftage vorstellen, nicht nur an Oberstufenzentren“, sagte Stohn am Dienstag in Potsdam zum Start seiner fünftägigen Sommertour durch Brandenburg.

Er sehe keine Impfmüdigkeit im Land, hob er hervor. Wenn der Zugang zum Impfen leicht gemacht werde, würden die Angebote angenommen. Als Beispiel nannte er das Impfen vor Freizeiteinrichtungen und Festivals sowie das „Familienimpfen“ in Impfzentren. „Auch Impfbusse auf märkischen Marktplätzen werden angenommen.“

Er begrüßte, dass die Impfstoffverteilung ab dem 16. August „nach Bedarf“ erfolge. „Man bekommt das, was man bestellt.“ Der Impfstoff sei also nicht mehr das Nadelöhr, jetzt komme es auf jeden Einzelnen an.

Stohn: Keine kostenlosen Tests mehr für Impfverweigerer

Stohn sprach sich dafür aus, Corona-Tests für Ungeimpfte nicht mehr kostenfrei anzubieten. Ein „sanfter Druck“ sei nötig, eine Impfpflicht aber lehne er ab. „Im Bildungsbereich muss es allerdings bei kostenlosen Tests bleiben.“

Stohn plädiert dafür, den Präsenzunterricht an Schulen „so lang wie möglich“ aufrecht zu erhalten. „Die Kinderzimmer sollten auf gar keinen Fall wieder zum Klassenzimmer werden“, betonte der SPD-Politiker.

Er kündigte in diesem Zusammenhang ein landeseigenes Programm zur Beschaffung von Luftreinigungsgeräten für weiterführende Schulen an. Der Bund fördere nur die Angebote für Grundschulen. „Wir halten es für sinnvoll, hier auch ein Angebot für die weiterführenden Schulen zu machen.“

Kritik an Werbe-Kampagne des Landes

Kritik übte Stohn an der Werbe-Kampagne des Landes für die Corona-Impfungen, für die das grün-geführte Gesundheitsministerium zuständig ist. Diese komme „verspätet“ und hätte schon vor den Sommerferien starten müssen. „Wenn man die Plakate im August aufhängt, besteht die Gefahr, dass sie angesichts der vielen Wahlplakate zur Bundestagswahl nicht mehr auffallen“, meinte Stohn.

Das Ministerium hatte die Kampagne mit launigen Sprüchen wie „Grillfest statt Schnelltest“ oder „Verwandte statt Mutante“ am vergangenen Freitag gestartet. Der Zeitpunkt wurde unter anderem damit begründet, dass während der Ferien zu wenige Bürger erreicht werden könnten.

Von Igor Göldner