Potsdam

Am Tag nach dem politischen Beben in Brandenburg rieben sich viele Politiker und Berater verwundert die Augen. Was war das für eine Wahl? Kaum jemand hatte mit diesem Ausgang gerechnet. Die Gefühlslage in den Parteien pendelte am Montag zwischen Ernüchterung ( CDU, Linke, Grüne), Freude ( AfD, Freie Wähler) u...