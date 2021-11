Potsdam

Unter strengen Corona-Einschränkungen wird Brandenburgs SPD am Samstag ihren mehrfach verschobenen Landesparteitag abhalten und ihre Parteispitze neu wählen. Zugelassen sind nur die rund 100 Delegierten und eine begrenzte Zahl von 50 Gästen, die sich in einem Hotel in Schönefeld nahe dem Flughafen BER in Präsenz treffen. Zutritt hat nur, wer geimpft, genesen und getestet ist (2G plus-Regel), wie die Partei mitteilte. Wegen der Pandemie war der Parteitag vor einem Jahr abgesagt worden.

Woidke tritt ohne Gegenkandidaten an

Ministerpräsident Dietmar Woidke stellt sich der Wiederwahl als Landesvorsitzender – zum vierten Mal in Folge seit 2014. Er tritt ohne Gegenkandidat an, mit größeren Überraschungen wird nicht gerechnet. Allerdings wird mit Spannung erwartet, wie groß der Rückhalt für den 60-jährigen Woidke in der Partei momentan ist.

Diese hat ihn in der Vergangenheit mit hohen Zustimmungswerten nie verwöhnt. So erhielt er bei der letzten Wahl zum Landeschef 2018 nur mäßige 80 Prozent. Das wurde damals mit dem Unmut über die von ihm betriebene und dann gescheiterte Kreisreform sowie den schlechten Umfragewerten begründet. 2916 kam Woidke auf gut 83 Prozent; bei seiner ersten Wahl zum Landesvorsitzenden 2014 waren es 79,8 Prozent.

Kanzler in spe, Olaf Scholz, hält Rede auf Parteitag

Auf dem Papier ist seine Bilanz gut: Bundestagswahl hoch gewonnen, alle zehn Direktmandate geholt, in Umfragen wieder klar vorn mit ungebrochen hoher Popularität. Woidke konnte zuletzt vom Olaf-Scholz-Effekt profitieren. Der SPD-Kanzler in spe wird auf dem Parteitag ebenfalls erwartet und eine Rede halten.

Allerdings läuft es in der SPD nicht nur glatt. In der Koalition mit CDU und Grünen ruckelt es zum Teil stark. Über den Corona-Kurs entbrannte Streit. Es gab Turbulenzen in der Landtagsfraktion, die zum Sturz des bisherigen Amtsinhabers Erik Stohn führte, Woidkes langjährigen Generalsekretär. Und auch in der Landespartei sorgte die Forderung nach einer paritätisch besetzten Doppelspitze für angespannte Stimmung. Sie wurde intern als Affront gegen Woidke gewertet und konzertiert abgewehrt.

Kampfkandidatur um Schatzmeister-Posten

Der langjährige Landesschatzmeister Harald Sempf hatte die Debatte losgetreten. Die Partei brauche ein kräftiges Signal für Parität. Außerdem sei nach der gewonnenen Bundestagswahl ein Impuls für Veränderungen nötig. Die SPD werde nicht für die Erfolge der Vergangenheit gewählt, sondern für die Fähigkeit, die Zukunft zu gestalten. Eine Mehrheit im Landesvorstand folgte dem nicht; eine Notwendigkeit für eine Frau an Woidkes Seite als Vorsitzender wird nicht gesehen.

Auf dem Parteitag wird es zur Kampfkandidatur kommen. Gegen Sempf tritt der Beeskower Bürgermeister Frank Steffen an, der von Woidke und dem kommissarischen Generalsekretär David Kolesnyk unterstützt wird. Ursprünglich wollte Woidke mit der gleichen Mannschaft erneut antreten. Das hat sich, zumindest was Sempf angeht, geändert. Als Stellvertreterinnen treten erneut Finanzministerin Katrin Lange und Ines Hübner an, die Bürgermeisterin von Velten. Kolesynk, der bereits den Bundestagswahlkampf leitete, soll die Nachfolge von Erik Stohn antreten. Für die zehn Beisitzerposten gibt es rund 20 Kandidaten.

Von Igor Göldner