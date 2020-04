Noten für Brandenburgs Schüler: Stichtag ist der 18. März

Potsdam

Wegen der Corona-Krise fiel in Brandenburg viel Unterricht aus. Nach und nach kehren einige Jahrgangsstufen zwar wieder zur Schule zurück. Aber wie sollen sie gerecht bewertet werden? Was ist mit der Versetzung in diesem Jahr? Wie laufen die Abiturprüfungen und wie die Übergangsverfahren? Wie läuft die Kita-Notbetreuung? Ein Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Notenschluss: 18. März

Für Brandenburgs Schüler soll es zwar am Schuljahresende Zeugnisse geben. Aber: Leistungen, die nach dem 18. März erbracht wurden, würden „grundsätzlich“ nicht bewertet, heißt es in einem Bericht des Bildungsministeriums an den Bildungsausschuss des Brandenburger Landtags vom Donnerstag.

„Die abschließende Leistungsbewertung zum Ende des Schuljahres erfolgt auf der Grundlage der bis zum 18. März 2020 erbrachten Leistungen“, heißt es. Dies soll in einer Verordnung festgehalten werden, die sich derzeit in der Ressortabstimmung befindet.

Klausuren kann es trotzdem geben

Allerdings können sich Schüler nicht einfach zurücklehnen. Denn es soll unter Bestimmten Voraussetzungen doch noch Klausuren oder andere Leistungserhebungen geben. Wenn zum Beispiel klar ist, dass sich eine Prüfung auf einen Stoff bezieht, der nach der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts vermittelt wurde, kann sie auch bewertet werden. Dabei muss aber sichergestellt sein, dass für alle Schüler die gleichen Voraussetzungen gelten. Es darf also nicht sein, dass bei der Teilung von Klassen ein Teil der Schüler den Stoff vermittelt bekommt, der andere aber nicht.

Unbestritten ist, dass die Leistungen der Schüler im Heimunterricht grundsätzlich nicht bewertet werden können, weil dabei die Chancengleichheit nicht gewährleistet werden kann. Die Linke hatte Anfang der Woche gefordert, die Halbjahreszeugnisse zur Bewertung heranzuziehen.

Versetzung nicht gefährdet

Grundsätzlich sollen alle Schüler in die nächst höhere Jahrgangsstufe versetzt werden, auch wenn sie die notwendigen Leistungen nicht erbracht haben, heißt es. Sitzenbleiben soll es in diesem Jahr wegen Corona also nicht geben.

Allerdings sollen Eltern und Schüler im Zweifel beraten werden, „wenn eine sinnvolle Teilnahme am Unterricht der nächst höheren Jahrgangsstufe nicht zu erwarten ist“. In diesem Fall soll das Wiederholungsjahr nicht auf die Höchstverweildauer angerechnet werden.

15 Millionen Euro für Laptops

Bedürftige Schüler in Deutschland sollen einen Zuschuss von für den Kauf eines Laptops oder anderen Gerätes für den Unterricht zu Hause erhalten. Darauf hatte sich der Koalitionsausschuss der Bundesregierung am 22. April geeinigt. Für das Bundesprogramm stehen insgesamt 500 Millionen Euro zur Verfügung.

Nach Brandenburg sollen hiervon etwa 15 Millionen Euro fließen. Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) sagte, es mache keinen Sinn, dass Schulen die „Mediamarkt-Coupons“ von Eltern kontrollierten. Deswegen soll das Geld an die Schulen fließen, die entsprechende Leihgeräte anschaffen sollen. Die Details des Programms müssen noch abgestimmt werden. Davon, dass es einen Zuschuss von 150 Euro pro Gerät geben soll, ist derzeit nicht mehr die Rede. Der Betrag war als zu niedrig kritisiert worden.

Abiturprüfungen

Die Abiturprüfungen laufen seit 20. April weitestgehend reibungslos. Insgesamt hätten mehr als 98 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die an diesen Prüfungen hätten teilnehmen müssen, auch die Prüfungen absolviert. Nur wenige Schüler hätten krankheitsbedingt gefehlt. Erkrankungen mit Covid-19 seien kaum darunter gewesen, heißt es.

Übergangsverfahren 5. Klasse

Der Eignungstest zum Übergang in die fünfte Klasse (prognostische Test) wurde auf den 9. Mai verschoben. Alle Kinder hätten auch in diesem Jahr gleiche Ausgangsvoraussetzungen, da alle Bewerber in diesem Schuljahr ab dem 18. März keinen Präsenzunterricht mehr hatten, heißt es.

Übergangsverfahren 7. Klasse

Das Übergangsverfahren für die Aufnahme in die 7. Klasse läuft laut Ministerium planungsgemäß. Der Probeunterricht konnte noch vor der Corona-Pause abgeschlossen werden. Erst- und Zweitwunschverfahren wurden zum 30. April abgeschlossen.

Geteilter Unterricht

Um die geforderten Abstände im Unterricht einzuhalten, werden die Klassen geteilt. Dabei gilt folgende Faustregel: An den Grundschulen werden die Gruppen auf zwei Räume verteilt. An den weiterführenden Schulen sowie an Förderschulen soll es überwiegend ein Wechselmodell geben: montags, mittwochs und freitags besucht die einen Hälfte die Schule, dienstags und donnerstags die andere Hälfte. Nach einer Woche wird getauscht. Weil der Präsenzunterricht dafür reduziert wird, soll es zum Ausgleich Homeschooling-Angebote geben.

Schulfahrten: Schulen entscheiden

Schulfahrten waren nach Ausbruch der Corona-Epidemie zunächst alle abgesagt worden. Die Entscheidung, ob Schulfahrten, die bis zum 31. Dezember geplant waren, noch stattfinden können, müssen die Schulen selber treffen. Sie sollen dabei die aktuellen Entwicklungen zur Eindämmung der Corona-Infektionen berücksichtigen, heißt es.

Lehrer im Homeoffice

Lehrer, die wegen Vorerkrankungen zu Risikogruppen gehören, sollen nicht in den Präsenzunterricht, sondern von zu Hause aus arbeiten. Auch Lehrer ab dem 60. Lebensjahr sollen grundsätzlich ihren Dienst von zu Hause aus verrichten.

Schulfahrplan

Die zehnten Klassen sind bereits seit dem 27. April wieder in der Schule, ab dem 4. Mai kommen weitere Klassen hinzu: die 6. Klassen der Grundschulen und Schulen mit den sonderpädagogischen Förderschwerpunkten „körperliche und motorische Entwicklung“, „Hören“, „Sehen“, „Emotionale und soziale Entwicklung“ und „Lernen“, die 9. Klassen sowie die die Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums und die Jahrgangsstufe 12 der Gesamtschule.

Ab dem 11. Mai 2020 sollen die Jahrgangsstufe 5 der Grund- und Förderschulen folgen. Wie es mit den übrigen Klassen weitergeht, ist noch offen. Sie sollen vorerst weiter von ihren Lehrern Aufgaben für zu Hause erhalten.

Kitas an ihren Grenzen

Die Notbetreuung war zum 27. April ausgeweitet worden. Unter anderem können Alleinerziehende einen Kita-Platz beantragen. Das bringt die Einrichtungen nach Einschätzung von Jens Graf, Chef des Städte- und Gemeindebunds, an ihre personellen und räumlichen Grenzen, da die Kitas die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten müssen. Er rät dringend von einer weiteren Öffnung unter diesen Bedingungen ab. Die Auslastung in den Kitas liegt bei einzelnen Kitas bereits bei 50 Prozent des normalen Kita-Betriebs.

Solange die Corona-Eindämmungsverordnung den Kita-Besuch verbietet, sollen die Beiträge rückerstattet werden. Die Kosten liegen laut Landesregierung hierfür im Monat bei 11,7 Millionen Euro.

Von Torsten Gellner