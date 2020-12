Potsdam

Ein kalter Wind weht hinein, als Dirk Lenius und seine Schüler die Fenster aufreißen. Stoßlüften, wegen der Aerosole. Lenius ist Schulleiter des Schulcampus Lehnin, einer der größten Schulen der Region. Außerdem ist er Mathematiklehrer.

An diesem Morgen steht er vor der dem Mathe-Leistungskurs der elften Klasse: zwölf Jugendliche, die ordentlich verteilt im Raum sitzen. Immer zwei Schüler nebeneinander. Münder und Nasen sind mit Masken bedeckt, und auch Dirk Lenius hat sich ein Tuch übers Gesicht gezogen.

Fast 900 Schüler und Schülerinnen strömen jeden Tag in den Ort Lehnin ( Potsdam-Mittelmark), dann wuselt es am Busbahnhof und in den gepflasterten Straßen der Stadt. Fünf Gebäude und zwei Turnhallen bilden den Campus. Ein Ort der Bildung, für Kinder und Jugendliche aus der ganzen Region. Ein Ort, an dem seit der Pandemie alles ein bisschen anders ist als zuvor.

Wie funktioniert der neue Alltag?

Lernen unter Corona-Bedingen, für die rund 292.000 Schüler und Schülerinnen in Brandenburg ist das mittlerweile Alltag. Wie fühlt sich dieser neue Alltag an, das Lüften, die Masken, die Quarantäne, nicht nur für die Schüler, auch für die Lehrer? „An die Kälte haben wir uns mittlerweile gewöhnt“, sagt Janis. 16 Jahre alt, braune Haare und Schüler im Mathe-Leistungskurs von Dirk Lenius. Seine schwarze Maske passt zu seinem schwarzen Kapuzenpullover. Am Anfang hätten einige sich noch Decken mitgebracht, sagt Janis. Aber mittlerweile würden sich einfach alle dicker anziehen.

Alle 20 Minuten piepst das Sauerstoffmessgerät in der Klasse. Dann wird gelüftet, egal bei welchem Wetter. Wie es im Winter wird? Genauso, sagt Lenius. Geld für mobile Luftreiniger seien nicht da, sagt er. Da blieben nur die Fenster.

Die Kälte ist nicht die einzige Schwierigkeit, mit denen die Schulen im Land zu kämpfen haben. Seit dem ersten Dezember müssen Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse Masken tragen, auch im Unterricht. Für den Mathe-Leistungskurs von Dirk Lenius ist das bereits seit vielen Monaten Alltag.

Acht Stunden Maske am Tag

„Manchmal tragen wir acht Stunden am Tag Maske“, sagt Janis, „das ist schon anstrengend.“ Masken im Schulbus, während des Unterrichts, auf dem Schulgelände und den Fluren. Auch während der Klausuren müssten sie Masken tragen, sagt Janis. Aber keine Maske sei auch keine Option. „Wir wollen unsere Eltern und Großeltern schützen.“

Nicht nur die Schüler müssen Masken tragen, auch die Lehrer müssen seit dem ersten Dezember Mund und Nase bedecken. Dirk Lenius sagt, alle Mitglieder des Lehrkörpers würden sich daran halten – auch um sich selbst zu schützen.

Schulleiter Dirk Lenius Quelle: maz

Denn der Schulcampus Lehnin hat bereits einige Schreckensmomente hinter sich in den letzten Wochen. 80 Schüler und drei Lehrer und Lehrinnen mussten bereits in Quarantäne. Momentan sei aber alles unter Kontrolle, sagt Dirk Lenius. „Zum Glück.“

Dass die Schule wieder ganz dicht macht und nicht nur ein paar Tage, das mag sich der Mathe-Kurs von Schulleiter Dirk Lenius nicht vorstellen. Als Antwort auf die Frage, ob es sich Zuhause nicht auch gut lernen ließe, folgt ein kollektives Stöhnen. „Wir wohnen fast alle auf dem Dorf“, sagt Janis, „da gibt es kein Internet.“ Er lacht. Was sich ein wenig nach Dramatisierung anhört, ist tatsächlich für viele Schüler des Schulcampus Lehnin ein Problem. Denn wer kein Internet hat, keinen Rechner, an dem er seine Aufgaben erledigen kann, der fällt zurück.

Das weiß auch Schulleiter Dirk Lenius. „Wir haben im ersten Lockdown mitbekommen, dass die soziale Schere zwischen den Schülern noch weiter auseinander geht“, sagt er. Nicht jede Familie habe die Möglichkeit, ihre Kinder zu unterstützen. Gerade für diese sei es wichtig, dass die Schulen offen bleiben.

Jugendliche haben Angst vor der Zukunft

Dass Schule nicht nur ein Ort der Bildung ist, sondern auch ein sozialer Ort, dass spürt man, wenn man mit den Schülern über ihr Leben spricht. Schule bedeutet hier für viele nicht nur lernen, sondern Freunde treffen und quatschen. Dinge, die aufgrund der Corona-Maßnahmen momentan nicht möglich sind. „Wir haben Angst, unsere Jugend zu verpassen“, sagt Janis. Und noch etwas treibt die Jugendlichen um: Die Angst vor der Zukunft. Was passiert, wenn die Schulen doch schließen, wenn der Stoff nicht aufgeholt werden kann. Was ist dann mit dem Abitur? Es sind Fragen, auf die den Jugendlichen momentan keiner Antwort geben kann. Fragen, die verunsichern. Und das in einem Alter, in dem das Gefühl als gehöre einem die Welt, zum Leben dazu gehört wie die Luft zum Atmen. Vielleicht ist es damit für diese Generation vorbei, zumindest temporär.

Mit weniger großen Fragen beschäftigt sich die fünfte Klasse von Primarstufenleiterin Dörte Fandrey, an diesem Vormittag. Rund 20 Kinder sitzen in ihrer Klasse und knobeln an Mathematik-Aufgaben. Dicht an dicht, ohne Maske und Abstand. Hier muss noch keiner Maske tragen, aber das Thema ist auch in dieser Klasse angekommen. Fragt man nach der Maskenpflicht auf dem Schulhof, schießen viele Finger die Höhe. Die Kinder haben etwas zu sagen.

Auf dem Schulcampus gilt die Maskenpflicht auch auf dem Außengelände. Quelle: Gesa Steeger

„Ich finde es gut, dass wir draußen Masken tragen müssen“, sagt eines der Mädchen. „Sonst wäre das auch unfair für die Großen.“ Eine Meinung, die anscheinend viele ihrer Klassenkameraden teilen. Ein Junge dagegen findet Maske auf dem Schulhof doof und schlägt lieber neue Regeln vor: Wie wäre es, wenn man nur Maske tragen müsste, wenn man in einer Gruppe spielt?

Dörte Fandreys Uhr beginnt zu piepsen. Sie lacht. Sie habe sich einen Wecker gestellt, sagt sie, wegen dem Lüften. Die Kinder reißen die Fenster auf. Die neue Routine sitzt.

Von Gesa Steeger