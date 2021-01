Potsdam/Berlin

Die Schulen in Deutschland sollen vorerst weiter geschlossen bleiben, auch über den vereinbarten Lockdown bis Ende dieser Woche hinaus. Dann sollen zunächst jüngere Kinder in unteren Klassen wieder in den Präsenzunterricht wechseln. Das beschlossen die Kultusminister der Länder am Montag in einer Schaltkonferenz.

Von den Kultusministern sei die große pädagogische Bedeutung von Präsenzunterricht hervorgehoben worden, betonte im Anschluss Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD), die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz ist. „Wenn sich in den Ländern Spielräume für Lockerungen ergeben, sollen die Grundschülerinnen und Grundschüler bzw. die unteren Jahrgänge als erstes wieder die Schule besuchen können“, fügte sie hinzu.

Der Drei-Stufenplan der Kultusminister

Empfohlen wird, die Schulen in drei Stufen in den kommenden Wochen wieder zu öffnen.

Stufe eins im Plan der Kultusminister sieht vor, dass zunächst Schüler der Klassen 1 bis 6 wieder in die Schulen gehen. Ältere Jugendliche sollen weiter von zu Hause aus Unterricht machen.

In Stufe zwei soll es ergänzend Wechselunterricht an den allgemeinbildenden und beruflichen weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 7 geben. Ziel ist eine Halbierung der Klassen, um das Infektionsrisiko gering zu halten.

Erst die dritte Stufe sieht die vollständige Rückkehr aller Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht vor.

Ausnahmen soll es weiterhin für Abschlussklassen geben. Das betrifft Schülerinnen und Schüler, die den Mittleren Schulabschluss (Klasse 10) oder das Abitur anstreben.

Damit gaben die Kultusminister den Ministerpräsidenten der 16 Länder, die sich heute mit Kanzlerin Angela Merkel über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten, noch einmal mit auf den Weg, dass ihnen Präsenzunterricht wichtig ist – aber nicht um jeden Preis. Einzelne Länder waren mit eigenen, teils strengeren Ansagen für die Schulen vorgeprescht. Ob die Länder am Ende im Gleichklang handeln, ist unsicher.

Kritik aus Brandenburg : „Aussagen zu unkonkret“

Scharfe Kritik kommt aus Brandenburg von der oppositionellen Linken-Fraktion. Ein solcher Stufenplan hätten die Kultusminister schon im Herbst vorliegen können, sagte Fraktionschefin Kathrin Dannenberg der MAZ. Überdies seien die Aussagen zu unkonkret. „Es wird nicht deutlich wann, welche Stufe zum Tragen kommt.“ Fragen der konkreten Betreuung der Kinder in der Kita, Hort und Grundschule blieben unbeantwortet. Richtig sei es, zuerst die Kleinsten wieder in den Präsenzunterricht zu schicken, betonte die Fraktionschefin der Linken.

Derweil drängen mit dem Start des Distanzunterrichts in den Brandenburger Schulen nach der Weihnachtspause Eltern- und Lehrerverbände auf mehr Planungssicherheit. „Die Eltern haben ein massives Betreuungsproblem“, sagte der Vorsitzende des Landeselternrats, Renè Mertens. Die Eltern bräuchten für die Umstellung auf Heimunterricht einen längeren Vorlauf, um Beruf und Kinderbetreuung organisieren zu können.

Auch der Präsident des brandenburgischen Pädagogen-Verbandes, Hartmut Stäker, beklagte die kurzfristigen Entscheidungen. „Ich muss doch als Lehrer längerfristig wissen, unter welchen Umständen ich unterrichten kann, um die Vermittlung des Lehrstoffs bis zu den Sommerferien zu organisieren“, so Stäker. „Da macht es schon einem gewaltigen Unterschied, ob die Schulschließungen bis Anfang Februar oder bis März oder April andauern.“ Eine Verkürzung von Ferien zum Nachholen versäumten Stoffs lehnte der Verbandschef ab: „Schüler und Lehrer brauchen die Ferien, um sich von den Anstrengungen zu erholen.“

Mertes: Nur 500 der 900 Schulen an Schulcloud angeschlossen

Der Landeselternrats-Vorsitzende Mertens kritisierte zudem, dass viele Schulen immer noch nicht ausreichend auf den Fernunterricht vorbereitet seien. Von den mehr als 900 Schulen im Land seien nur 500 an die Brandenburger Schulcloud angeschlossen. „Die anderen versuchen, den Fernunterricht über andere Videotools zu organisieren“, berichtete er. Doch wenn sich dann nur ein Elternpaar über mangelnden Datenschutz beschwere, dürfe die Schule dieses System nicht mehr nutzen. „Und dann sind wir wieder bei schriftlichen Aufgaben per Email“, klagte Mertens.

Von Igor Göldner und Tobias Peter