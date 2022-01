Potsdam

Schlechte Nachrichten aus Berlin. Die geradezu irrsinnigen Belastungen der Schülerinnen und Schüler in Zeiten der Pandemie seien nichts im Vergleich zu dem, was nach dem Ende von Corona auf die Schulen zukomme. Als „massive Bedrohung“ für die Qualität der Bildung, ja gar für „die Zukunft unseres Landes“ sieht der Verband Bildung und Erziehung den künftigen Mangel an ausgebildeten Lehrern in ganz Deutschland. Ob 2030 tatsächlich 81 000 Lehrerinnen und Lehrer fehlen werden, mag dahingestellt bleiben. Dass es sich bei dem Alarm nicht nur um übliches Verbandsgetöse handelt, sieht man jetzt schon in Brandenburg.

Ohne Quereinsteiger liefe gar nichts mehr

An manchen Schulen haben gut die Hälfte der unterrichtenden Männer und Frauen gar kein Lehramtsstudium absolviert. Es sind Akademiker, die eine Art Crash-Kurs als Lehrkraft durcheilt haben. Auf diese in der Not angestellten Quereinsteiger setzt auch der Präsident des Brandenburgischen Pädagogen-Verbandes, Hartmut Stäker. Nur solle eben ihre Ausbildung verbessert werden, damit die Unterrichtsqualität nicht leidet. Stäker scheint sich selbst bewusst zu sein, dass dies nur ein Notnagel ist und das eigentliche Problem nicht lösen kann. Tatsächlich kann sich Brandenburg keine Lehrer backen. Es kann nur ihre Ausbildung forcieren.

Von Rüdiger Braun