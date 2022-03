Potsdam

Die Präsenzpflicht war in Brandenburg am 29. November wegen der Corona-Pandemie in den Jahrgangsstufen 1 bis 5 und 7 und 8 sowie in Leistungs- und Begabungsklassen aufgehoben worden. Davon hatten nach Angaben des Bildungsministeriums nur wenige Eltern Gebrauch gemacht.

Ab Montag gibt es auch Änderungen bei den Corona-Tests: Schülerinnen und Schüler müssen sich dann nur noch dreimal in der Woche testen und nicht fünfmal wie zuletzt.

Von RND/dpa