Brandenburgs Schulen öffnen im Wechselmodell. Lehrer und Eltern äußern massive Kritik

Potsdam

Nach dem Bund-Länder-Gipfel bereiten sich die Grundschulen in Brandenburg auf ihre Öffnung vor. Sie sollen im Wechselunterricht ab dem 22. Februar wieder Kinder im Klassenzimmer unterrichten, wie Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Donnerstag ankündigte. Die Eindämmungsverordnung sollen entsprechend am Freitag verändert werden.

Massive Kritik an diesem Vorgehen kommt am Freitag von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) Brandenburg. „Grundsätzlich begrüßen wir die Öffnung der Schulen“, sagt Günther Fuchs, Landesvorsitzender der GEW, auf MAZ-Anfrage. Das Öffnungskonzept der Landesregierung sehe man aber kritisch. Gerade im Hinblick auf fehlende Schutzkonzepte für Lehrer und Schüler, eine fehlende Teststrategie für Brandenburgs Schulen und Personalmangel, nicht nur für den Wechselunterricht, sondern auch für die Notbetreuung.

GEW wendet sich mit Kritik ans Ministerium

Am Freitag wendete sich die GEW mit einem Schreiben direkt an Bildungsministerin Britta Ernst. Darin fordert die GEW nicht nur die Sicherstellung von Abstandsgeboten, sondern auch die Einordnung von Lehrern und Erziehern in eine höhere Impfkategorie sowie ein einheitliches Kerncurriculum für alle Grundschulen im Land.

Wie Schulen die Rückkehr der Klassen eins bis sechs in den Präsenzunterricht organisieren, ist in Brandenburg bisher nicht einheitlich geregelt. Bildungsministerin Ernst begründete dies mit der individuellen Ausstattung der Schulen. „Es macht keinen Sinn, den Schulen exakte Vorgaben zu machen“, sagte Ernst dazu am Donnerstag. „Allein die Frage der vorhanden Räume spielt eine große Rolle.“ Weiter erklärte die Bildungsministerin, dass die Klassen aufgeteilt werden sollten, um größere Gruppen zu vermeiden. Möglich sei die Teilung der Klassen nach Wochentagen oder der Unterricht im Schichtsystem.

Landeselternrat kritisiert fehlende Konzepte für Schulen

Brandenburgs Chef der Bildungsgewerkschaft GEW, Günther Fuchs, hält die uneinheitliche Rückkehr der Schulen in den Präsenzunterricht für problematisch und wenig hilfreich. Der Wechselunterricht sei eine große logistische Herausforderung für die Schulen, so Fuchs. Denn aufgrund des Personal – und des Raummangels sei eine zusätzliche Notbetreuung in vielen Schulen kaum möglich und nicht auf Dauer umsetzbar.

„Wir brauchen langfristige Konzepte“, sagt Fuchs. „Konzepte, die auf Akzeptanz stoßen, bei Lehrern, Schülern und bei den Eltern.“ Sollte dies nicht gelingen, könnten Eltern ihre Kinder zu Hause lassen, trotz Präsenzpflicht, befürchtet Fuchs. Lehrer könnten sich krankschreiben lassen. Seine Forderungen: Mehr FFP2 Masken für Schüler und Lehrer, bessere digitale Ausstattung von Schulen und mehr Gelder für Personal und Ausrüstung. „Da hat das Ministerium jahrelang geschlafen und jetzt sehen wir die Konsequenzen“, so Fuchs.

Eine Einschätzung, die auch René Mertens, Sprecher des Landeselternrat Brandenburg, teilt. Auch er kritisiert das Bildungsministerium für die mangelnde Vorbereitung und das uneinheitliche Vorgehen in Sachen Schulöffnung. „Natürlich wollen wir, dass die Kinder wieder zur Schule gehen“, sagt Mertens. Angesichts einer unerforschten Virus-Mutante, fehlenden Luftfiltern in den Schulen und mangelnder digitaler Ausstattung sei eine Öffnung aber auch mit Risiken verbunden.

„Wir gehen in die Schulen zurück, wie wir sie im Dezember geschlossen haben“, so Mertens. Ein Umstand, der allein in der Verantwortung des Ministeriums liege. Schon im Herbst sei über Lüftungssysteme gesprochen worden. Passiert sei allerdings nichts.

Von Gesa Steeger