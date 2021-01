Potsdam

Die Klassenzimmer sind weitgehend leer, der Präsenzunterricht in Brandenburg ist ausgesetzt, die Schüler lernen auf Distanz. Ist das richtige Weg oder ist der Preis zu hoch? Die MAZ hat zwei Experten nach ihrer Einschätzung gefragt.

Frank T. Hufert leitet das Institut für Mikrobiologie und Virologie der Medizinischen Hochschule Brandenburg . Er warnt vor einer übereilten Öffnung der Schulen.

Nach allem, was wir wissen, erkranken Kinder glücklicherweise nicht stark, wenn sie sich mit dem Coronavirus infizieren. Daraus aber abzuleiten, dass Schüler bei der Pandemie eine vernachlässigbare Rolle spielen, ist ein gefährlicher Trugschluss. Sie können das Coronavirus natürlich übertragen. Jeder, der Kinder hat, kennt das: Wenn die Erkältungssaison losgeht, sind sie es, die die Viren mit nach Hause bringen.

Die Schulen in der aktuellen Lage der Pandemie zu öffnen, wäre äußerst riskant, zumal wir noch nicht genug über die neuen Virusmutationen aus Großbritannien und Südafrika wissen, die das Infektionsgeschehen weiter anheizen könnten. Schulen sind Massenveranstaltungen mit Tausend Teilnehmern – und zwar täglich. Wer dies kontrollieren will, muss ein ganz striktes Hygienemanagement führen. Aber wir sehen ja an den Erwachsenen, wie nachlässig Masken zum Teil getragen werden. Sie hängen unter Nase und Kinn.

Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass es wenig bringt, wenn einerseits Kontakte untersagt werden, aber die Schulen weitgehend offen bleiben. Das Virus wird so immer weiter übertragen. Es segelt dann unter der Fahne der Schulen. Die politische Bewertung ist natürlich eine andere: Es gibt viele Alleinerziehende, viele Doppelverdiener in Deutschland. Wie sollen die Kinder betreut werden? Abhängig vom Alter kann man sie ja nicht weitgehend sich selbst überlassen.

Es gäbe bessere Lösungen, als nur Datenfiles zur Bearbeitung bereitzustellen. Hier muss täglich Online-Unterricht durchgeführt werden, mit Präsenzpflicht vor dem Bildschirm. Dies ist notwendig, um die Kinder wie in der Schule mit dem Lehrer zusammenzubringen und so zu motivieren. Es kann doch nicht sein, dass wegen Datenschutzbedenken etablierte Tools wie Zoom, Teams oder Webex für den Fernunterricht nicht eingesetzt werden. Das praktizieren wir an den Hochschulen doch auch in unserem Unterricht. Wir agieren, als wären wir Entwicklungsland.

Ich frage mich, warum es bei uns nicht klappt, was in Australien schon seit Jahrzehnten unter dem Begriff „School of the Air“ praktiziert wird; schon seit den 60er-Jahren via Kurzwelle und heute per Internet.

Wer Schulen in der aktuellen Lage öffnet, geht bewusst den Weg in die Öffnung von Massenveranstaltungen. Wir müssen zumindest solange äußerst vorsichtig sein, bis wir die Wintermonate überstanden haben – bis Ostern womöglich. Ausnahmen für Abschlussklassen wären unter sehr strikter Hygineauflage wohl vertretbar. Gleichzeitig müssen wir das Impfen dringend beschleunigen um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Hierzu gibt es keine Alternative.

Kerstin Kühl, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie aus Brandenburg an der Havel , sorgt sich um die Entwicklung der Schüler:

Die Entwicklung von Kindern in ihrer körperlichen, emotionalen und geistigen Reifung ist an soziale Beziehungen gebunden: Je jünger das Kind, desto engere Kontakte zu Bezugspersonen sind notwendig. Bildung und Wissenserwerb bei Kindern und Jugendlichen bedarf aufgrund ihrer Entwicklungsbesonderheiten ein direktes gegenüber durch den Lehrenden; beim jüngeren Kind nahezu in dauernder Anwesenheit und Aufmerksamkeit einer Person. Des weiteren sind ein geeignetes Lernumfeld für Aufnahmefähigkeit, Motivation und Konzentration sowie Übungsmöglichkeiten wichtig. Idealerweise ist das in Schulklassen mit gleichaltrigen Mitschülern, geeigneten Unterrichtsräumen und Materialien geboten.

Eine Schließung der Bildungseinrichtungen bedeutet daher für Kinder und deren Familien immer einschneidende Veränderungen und Abbrüche: Die interaktive Wissensvermittlung von Angesicht zu Angesicht kann durch Homeschooling nicht ersetzt werden. Die bisher überwiegend praktizierte Aufgabenvermittlung über digitale Schulnetzwerke kann ein Schulkind kaum selbstständig bewältigen. Eltern sind als Hauslehrer oft neben dem eigenen Beruf stark gefordert. Familien gelangen an Belastungsgrenzen.

Ein interaktiver Austausch seitens der Fach- und Lehrkräfte ist leider die Ausnahme. Kinder vermissen ihre Schulkameraden, soziale Kontakte, aber auch Handlungsroutinen. Viele erleben Gefühle der Einsamkeit und Verunsicherung – letzteres vorrangig in familiären Begegnungen. Bei Eltern kommt es zu Tendenzen der Erschöpfung, Ungewissheit und Existenzängsten, da sich Berufstätigkeit und Kinderbetreuung gegenseitig bedingen.

Es ist daher zu befürchten, dass eine längere Schließung von Kitas, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen nachhaltige Entwicklungsbeeinträchtigungen, psychosoziale Krisenzustände und Bildungsabbrüche bei Kindern und Jugendliche zur Folge haben kann. Um das zu verhindern, sollte wenigstens geprüft werden, ob nicht ein stundenweiser Präsenzunterricht im Wechselmodell möglich ist. Denn nach meiner Erfahrung verfügen die Schulen und Lehrkörper durchaus über gutes, geeignetes Engagement, Kreativität für individuelle Lösungen und geeignete Hygienekonzepte, die übrigens von der Mehrheit der Kinder sehr diszipliniert beachtet werden.

