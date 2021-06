Potsdam

Eine große Mehrzahl der Brandenburgerinnen und Brandenburger über 65 Jahren ist mit ihrem Leben im Land zufrieden. Das geht aus einer Studie des Leverkusener „Rauh Research Management“ hervor. Die private Forschungseinrichtung hatte etwa 120 bestehende Umfragen und Statistiken auf die Lebenszufriedenheit älterer Mitbürger abgeklopft. So hatte die Studie Seniorendialog kürzlich ergeben, dass 88 Prozent der befragten Älteren „eher zufrieden“ oder sogar „sehr zufrieden“ waren.

Konkret war zum Beispiel herausgekommen, dass 81 Prozent der Senioren mit ihrer Wohnsituation zufrieden sind. Dabei spielen nachbarschaftliche Verbindungen eine Rolle. „Wenn man jemanden um einen Gefallen bitten kann – zum Beispiel bei der Einkaufshilfe – trägt das doch sehr zur Zufriedenheit bei“, so Studienleiterin Christiane Rauh.

Weniger Grundsicherung als im Bundesdurchschnitt

Zumindest gegenwärtig müssen auch viel weniger ältere Menschen Grundsicherung in Anspruch nehmen als im Bundesdurchschnitt. Von 100 Einwohnern bekamen in Brandenburg lediglich 1,3 Einwohner Sozialhilfe, bundesweit sind es unter 100 Deutschen mehr als drei Empfänger. Auch nutzen in Brandenburg durchweg mehr Ältere das Internet als es die Senioren im Bundesdurchschnitt tun. 55 Prozent der Senioren zwischen 65 und 74 Jahren gehen in Brandenburg ins Netz, im Bund sind es nur 28 Prozent dieser Altersgruppe.

Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) ist über die Ergebnisse erfreut. „Heute sind Seniorinnen und Senioren so gesund, fit und zufrieden wie selten zuvor“, so die Ministerin. Außerdem werde die Situation im Alter immer vielfältiger. Der Landeseniorenbeauftragte Norman Asmus wies darauf hin, dass die Mehrheit der älteren Brandenburger eben nicht pflegebedürftig sei. Viele hätten Interesse am Ehrenamt und seien in dieser Hinsicht auch aktiv. „Es sind nicht nur die Beladenen, sondern die, die etwas leisten wollen und etwas leisten können.“ Man müsse das Bild vom Alter zurechtrücken. Tatsächlich engagieren sich laut Studie zum Beispiel vier mal so viele ältere Brandenburger beim Bundesfreiwilligendienst als im Bundesschnitt.

Allerdings zeigt die Studie auch Schattenseiten auf. Nonnemacher weist darauf hin, dass schon bis 2030 der Anteil der über 65-Jährigen an der Bevölkerung von jetzt einem Viertel auf rund ein Drittel steigen wird. „Dann werden über 760 000 Seniorinnen und Senioren in Brandenburg leben, 130 000 mehr als heute“, so Nonnemacher. Und gerade auf diese dann in Rente gehende Generation kommen Probleme zu, die die jetzigen Senioren noch nicht haben.

Es fehlen 44000 Pflegekräfte

Nonnemacher geht zum Beispiel von einem wachsenden Pflegebedarf aus. „Schon heute beziehen über 150000 Brandenburgerinnen und Brandenburger Leistungen aus dem Pflegeversicherungsgesetz.“ Bei gleichbleibender Pflegequote von etwa 6,1 Prozent der älteren würden das künftig noch viel mehr. Auch weil ältere Pflegekräfte ausscheiden, müsse das Land bis 2030 rund 44 000 Pflegekräfte rekrutieren. Dabei ist es Nonnemacher wichtig, dass die Pflege wie bisher ambulant bleibt. 82 Prozent der Pflegebedürftigen lebten zu Hause. „Wo sie auch hingehören“, so Nonnemacher. Die Menschen wollten nicht ins Heim. Woher dafür künftige Pflegekräfte aber kommen sollen, ist derzeit unklar. Einzelne Versuche mit Ausbildungen von Pflegekräften aus Vietnam oder Polen sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Auch die stets diskutierte Altersarmut dürfte künftig zum Problem werden. Nach den Berechnungen dürften bei knapp der Hälfte der künftigen Rentnerinnen und Rentner die Rente bei unter 1000 Euro monatlich liegen. Grob geschätzt sei jeder achte ältere Brandenburger armutsgefährdet, was heißt, dass sie oder er über weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens verfügen werde, sagt Studienleiterin Rauh. Bei der eingeschränkten Mobilität im ländlichen Raum machten sich schon jetzt 70 Prozent der Befragten Sorgen. Meist würden sie sich durch Mitfahrgelegenheiten behelfen. „Der ÖPNV spielt da eine eher geringere Rolle“, sagt Rauh.

Mehr Beratung und Schulung für Ältere nötig

Die Studienleiterin empfiehlt gerade im Hinblick auf die schwieriger werdende Zukunft, Ältere noch besser über die Möglichkeiten der Grundsicherung zu beraten. Schon jetzt nehmen bis zu 60 Prozent entsprechende Zuwendungen gar nicht in Anspruch, sei es, weil es sich nicht lohnt, sei es weil die Bürokratie abschreckt. Außerdem regen die Studienmacher eine Ehrenamtskampagne an. Engagement im höheren Alter sei individuell und gesellschaftlich wichtig. Gefördert werden müssten auch digitale Kompetenzen und nicht zuletzt Treffpunkte für Senioren. „Es geht darum, das Altern aktiv zu gestalten“, so Rauh. Mehrgenerationenhäuser und Familienzentren leisteten in Brandenburg schon sehr viel. Künftig sollte der Wohnraum der Älteren auch baulich in die Mitte und nicht immer nur an die Ränder der Kommunen verlagert werden.

„Brandenburg kann Modellland werden“, fasst Sozialministerin Nonnemacher die Herausforderungen zusammen. Das sei nicht als Euphemismus gemeint. „Aber wir müssen uns den Tatsachen stellen.“ Zu denen gehörte demographischer Wandel und wachsende Pflegebedürftigkeit, an die sich die Politik anpassen müsse. „Der Handlungsdruck ist groß.“

Von Rüdiger Braun