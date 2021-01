Potsdam

Brandenburgs historische Städte sollen jünger, moderner und klimabewusster werden. Das skizzierte Frank Steffen, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg und Bürgermeister der Stadt Beeskow ( Oder-Spree), beim Jahresauftakt als Zukunftsaufgabe der Arbeitsgemeinschaft. Die Probleme der Innenstädte habe die Corona-Pandemie „wie ein Brennglas“ verschärft, so Steffen. „Wir brauchen ein Zukunftsprogramm.“ Die Menschen wünschten sich Orte, wo sie zusammenkommen könnten. „Sie wünschen sich eine lebendige Innenstadt.“ Gerade die Pandemie habe hier die Schwierigkeiten des für eine Belebung notwendigen Einzelhandels deutlich gemacht.

Zunehmend würden die Innenstädte auch für Dienstleister wie Physiotherapeuten attraktiv, würde irgendwo Wohnraum frei, zögen vor allem junge Menschen in die Innenstädte. Diese hätten neue Arbeitsformen wie das Homeoffice oder die gemeinsamen Arbeitsräume unterschiedlicher Angestellter und Freiberufler, die sogenannten Co-Workspaces. In Sachen Mobilität hätten sie durch das E-Auto neue Anforderungen. Darauf müsse die Arbeitsgemeinschaft mit ihren 31 Städten in Brandenburg Rücksicht nehmen. Die Städte müssten auf den Wunsch nach Digitalisierung und Klimaschutz eingehen, zugleich müssten die historischen Stadtkerne gewahrt werden. „Wir müssen auch darauf achten, dass der Denkmalschutz nicht unter die Räder kommt“, so Steffen. „Städte, in denen die Menschen leben wollen, sind auch für Touristen attraktiv.“

Anzeige

Die Sanierung muss verstetigt werden

Zu Beginn des Jahres übernahm Landeskonservator Thomas Drachenberg den Vorsitzen der Bewertungskommission der Arbeitsgemeinschaft von Andreas Pfaff. Sein Stellvertreter wurde Mario Behrnd. War die Aufgaben der Bewertungskommission früher die Aufnahme neuer Mitglieder in die Arbeitsgemeinschaft, sieht Drachenberg sie jetzt vor allem in der Aufsicht über den Sanierungsstand der Städte. „Wir müssen den erreichten Sanierungsstand sichern und erhalten“, so Drachenberg. Dafür solle durchaus schon jetzt wieder vereinzelt repariert werden.

Die Bürgermeisterin von Perleberg ( Prignitz), Annett Jura, kündigte an, dass die Arbeitsgemeinschaft kulturell sich wieder eng an das Jahresthema von Kulturland Brandenburg anlehnen werde. Das beschäftigt sich unter dem Titel „Zukunft der Vergangenheit“ mit der Industriekultur in Brandenburg. „Wir haben in unserer Arbeitsgemeinschaft das Thema Vergangenheit mit Zukunft“, sagt Jura. In der Reihe „Denkmal des Monats“ wollten die Städte „perfekt sanierte und in Nutzung befindliche Gebäude“ der früheren brandenburgischen Industriekultur vorstellen, zum Beispiel die Alte Mühle Schmiedeberg bei Angermünde ( Uckermark).

Neben einer Wanderausstellung zum Thema Stadtraum wolle die Arbeitsgemeinschaft auch das „Theater 89“ wieder auf Tournee schicken, diesmal mit einem Balladen- und Liederabend. Durch das Open-Air-Konzept werde Theater in den historischen Altstädten auch unter Pandemiebedingungen „mit Abstand“ möglich. Als Kulisse seien die historischen Stadtkerne dafür optimal.

Von Rüdiger Braun