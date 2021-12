Brandenburgs Städte- und Gemeindebund offen für Impf- und Testpflicht

Potsdam

Brandenburgs Städte- und Gemeindebund steht einer Impflicht gegen Covid-19 und verpflichtenden Corona-Tests aufgeschlossen gegenüber. „Wir sind offen für eine allgemeine Impfpflicht“, sagte Verbandspräsident Oliver Hermann (parteilos), Bürgermeister von Wittenberge, nach einer Präsidiumssitzung des Städte- und Gemeindebundes am Montag in Potsdam. Gleiches gelte für die Einführung weiterer verpflichtender Tests.

Impfungen seien die einzige Möglichkeit, aus der Pandemie herauszukommen, betonte Hermann. Die Coronalage habe sich deutlich verschärft. In Krankenhäusern und Intensivstationen sei eine Situation entstanden, die „zum Handeln zwingt“.

Wie könnte ein Lockdown vermieden werden?

Voraussetzung für eine Test- und Impfpflicht sei jedoch, dass genug Ressourcen dafür zur Verfügung stehen, sagte Hermann. Derzeit gebe es bei den Tests Beschaffungsprobleme. Vor allem aus Kitas kämen Rückmeldungen, dass nicht für ausreichend Nachschub an Tests gesorgt werden könne.

Verordnungen zur Eindämmung der Pandemie dürften zudem keine größeren Widersprüche aufweisen, betonte Hermann. Unterschiedliche Regelungen in verschiedenen Bundesländern wie die Absage von Weihnachtsmärkten in Brandenburg und die Möglichkeit zum Besuch von Weihnachtsmärkten in Berlin seien nicht hilfreich. Die Länder müssten sich abstimmen und unter Berücksichtigung regionaler Unterschiede verständliche, einfache und einheitliche Regelungen umsetzen.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Verband befürworte im Einzelhandel „2G“ mit Zugang nur für Geimpfte und Genesene, sagte Geschäftsführer Jens Graf. Damit könnte ein Lockdown vermieden werden. Auch viele Kaufleute sähen das so.

Von RND/epd