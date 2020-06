Potsdam

Die Städte und Gemeinden in Brandenburg sind zuversichtlich, trotz der prognostizierten massiven Einnahmeausfälle ohne große Schäden durch die Corona-Krise zu kommen. „Nach den vielen Wochen der Unsicherheit können jetzt wieder nach vorn schauen“, sagte die Vizepräsidentin des Verbandes, Kerstin Hoppe, am Montag nach einer Sitzung des Präsidiums in Potsdam.

Grund ist der kommunale Rettungsschirm des Landes, der „eine sehr, sehr große Entlastung“ für die Haushalte der Gemeinden sei und zu deren Stabilität beitrage, hob die CDU-Bürgermeisterin der Gemeinde Schwielowsee ( Potsdam-Mittelmark) hervor.

Wichtig sei aber jetzt, dass die Fördermittel in den Kommunen auch abfließen. Sie hoffe, dass sich beispielsweise die Ausstattung an Schulen unter anderem mit digitalen Medien schon mit dem neuen Schuljahr im Herbst deutlich verbessere.

580 Millionen Euro sind im Rettungsschirm enthalten

Das Land hatte kürzlich einen Rettungsschirm für die Kommunen in Höhe von rund 580 Millionen Euro gespannt. Unter anderem werden in diesem Jahr die Rückgänge der Steuereinnahmen der Kommunen zur Hälfte vom Land übernommen werden. Im Jahr 2021 sollen 75 Prozent der Kosten vom Land getragen werden.

Nach Angaben von Vizepräsidentin Hoppe haben etwa 80 Prozent aller Kommunen Haushaltssperren infolge der zu erwartenden Einbußen verhängt. Ziel sei es nun, diese wieder aufzuheben.

Wichtig sei es nun, die Infektionszahlem im Land weiter gering zu halten. „Wir haben die Hoffnung, dass das gelingt.“

Keine Kommune könne jetzt verbindlich sagen, wie die Steuerausfälle am Jahresende aussehen, meinte Thomas Zenker ( SPD), Vizepräsident und Bürgermeister von Großräschen ( Oberspreewald-Lausitz). Die Schlüsselzuweisungen des Landes seien aber für dieses Jahr gesichert, betonte Zenker. Entscheidend sei jetzt auch, dass die Wirtschaft wieder zu Laufen kommt.

Vizechef Zenker rechnet nicht mit Insolvenz-Welle

Auf die Frage, ob er mit einer größeren Zahl an Firmen-Insolvenzen rechnet, sagte Zenker, das sei auf längere Sicht nicht auszuschließen. Er gehe aber momentan nicht davon aus. Das hänge auch davon ab, ob es eine zweite Infektionswelle gebe.

Als „unheimlich große Herausforderung“ wird von den Kommunen die Rückkehr in den Regelbetrieb an Kitas und Schulen angesehen. Es gebe Gemeinden, Städte und Ämter, die Probleme hätten, ausreichend Personal zur Verfügung zu stellen, betonte Hoppe. Sorgen bereitet vor allem der Regelbetrieb an Horten in den Schulen, da es dort oft nicht ausreichend Räume gebe. „Da ist die Kreativität der Träger gefragt“, so Hoppe.

Von Igor Göldner