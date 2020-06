Brandenburgs Studenten fordern mehr Hilfe

Potsdam

„Wir brauchen Soforthilfe statt Schulden“ steht auf dem Riesenplakat, das aus einem Fenster des Kunst- und Kreativhauses „Rechenzentrum“ an der Breiten Straße in Potsdams City herabgelassen wird. Die Schrift ist ein Hilferuf der rund 50.000 Studierenden Brandenburgs, die sich von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ( CDU) verschaukelt fühlen. Karliczeks Soforthilfeprogramm für durch die Coronakrise in finanzielle Not geratene reicht nach Auffassung der Brandenburgischen Studierenden hinten und vorne nicht.

Zuschüsse vom Bund sind viel zu gering

Besonders die als Überbrückungshilfen gedachten Zuschüsse, bei denen Studierende von Juni bis einschließlich August 500 Euro im Monat bekommen können, sehen sie als reinen Hohn. Mehr als 500 Euro dürfen die Betroffenen nämlich nicht auf dem Konto haben. Besitzen sie einen kleinen Betrag, wird dieser nur bis zu 500 Euro aufgestockt. Dagegen und an Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle ( SPD) gerichtet redet der Sprecher der Brandenburgischen Studierendenvertretung (Brandstuve) Jonathan Wiegers am Montagvormittag zwischen Rechenzentrum und Wissenschaftsministerium quasi als ein Mann-Demo ins Mikro.

Hilferuf aus dem KUnst- und Kulturzentrum in Potsdam Quelle: Rüdiger Braun

Rund 30.000 der Studierenden Brandenburg seien derzeit in finanzieller Not hat Wiegers zuvor der MAZ gesagt. Ihren Lebensunterhalt finanzierten sie bislang zum Beispiel durch Jobben in der Gastronomie, was durch den Lockdown natürlich weggebrochen sei. Lege man die Bafög-Bedürftigkeitsrechnung von 865 Euro im Monat an, seien Karliczeks 500 Euro im Monat viel zu wenig. In Potsdam kosteten die Mieten mindestens 350 Euro – und dann sei noch kein Semesterticket und noch kein Essen bezahlt. Vom Land selbst hätten sie derzeit keine Soforthilfe zu erwarten. Schüle hatte gleich zu Beginn des Lockdowns ein 25 Millionen Euro umfassendes Kreditprogramm aufgelegt. Das hat sie aber zurückzog, nachdem der Bund sein eigenes Programm auflegte. Auch an sie richtet sich Wiegers.

Das Land soll eigenes Programm auflegen

Schüle müsse nicht nur Druck auf die Bundesregierung machen, sondern auch ihr 25-Millionen-Euro-Programm sofort wieder auflegen. „Damit die Studierenden nicht aufhören müssen“, sagt er. Er sieht das Wissenschaftsland Brandenburg durch die Krise gefährdet, wenn dem Nachwuchs jetzt nicht sofort geholfen werde.

Die Ministerin, die Wiegers aufmerksam zugehört hat, sieht jedoch den Bund in der Pflicht. „Ich verstehe die Wut der Studierenden“, sagt sie. Aber klar sei auch: „Der Bund ist zuständig.“ Bafög sei schließlich ein Bundesgesetz. Deshalb werde sie ihr Programm nicht wieder auflegen. Sie denke aber daran, den schon lange bestehenden Nothilfefond der Studentenwerke Potsdam und Cottbus zu erhöhen.

Dass das ziemlich schnell geschehen und auch umfassend sein müsste, räumt indirekt der Geschäftsführer des Studentenwerks Potsdam, Peter Heiß, ein. Im Studentenwerk häufen sich in letzter Zeit tatsächlich die Anrufe notleidender Studierender. „Noch können wir es mit eigenen Mitteln bewältigen“, sagt Heiß. Die Nothilfe, die unproblematisch als Zuschuss in Höhe von 300 Euro einem Studenten einmal im Jahr ausgezahlt werden könne, reiche nach seiner Schätzung derzeit noch für rund 25 Bedürftige. Mehr dürften sich in den kommenden Tagen nicht melden. „Sonst müssen wir den Fonds aufstocken, entweder aus eigener Kraft oder mit Mitteln des Landes.“

Grüne und SPD auf Seiten der Studierenden

Dass all diese den Studierenden angebotenen Hilfen aktuell nicht ausreichen, finden auch die bildungspolitischen Sprecherinnen der SPD und der Grünen im brandenburgischen Landtag, Elske Hildebrandt und Sahra Damus. Damus erinnert an einen Entschließungsantrag der Koalitionspartner, wonach die Nothilfefonds bei den Studentenwerke gegebenenfalls aufgestockt werden müssen, wenn alle Stricke reißen. Man müsse das ja nicht aus dem normalen Haushalt finanzieren, sondern könne dafür den Corona-Rettungsschirm des Landes Brandenburg anzapfen, regt sie an. „Wir fordern Landeszuschüsse“, sagt Damus. Und Ministerin Schüle müsse außerdem den Druck auf die Bundesregierung noch mehr erhöhen.

Für die hochschulpolitische Sprecherin der oppositionellen Linken, Isabelle Vandre, sind die sowohl ursprünglich von Schüle selbst als danach von der Bundesministerin in Aussicht gestellten Studiendarlehen sowieso „der komplett falsche Weg“, nämlich einer, der die Studierenden bloß in die Schuldenfalle führe. Aus Sicht der Linken müsste das ursprünglich geplante 25 Millionen Euro Programm des Landes neu aufgelegt werden – und zwar als Zuschuss und nicht als Darlehen. „Wir erwarten von der Ministerin, dass sie sich jetzt mit der Regierung anlegt“, so Vandre.

Von Rüdiger Braun