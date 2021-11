Potsdam

Der Streit um einen viel höheren Preis für künftige Semestertickets im Land Brandenburg spitzt sich zu. Auch eine Demonstration von Studierenden am Donnerstag vor dem Verkehrsministerium des Landes in Potsdam, sowie ein Antrag der Linken im zeitgleich tagenden Verkehrsausschuss hat in der Auseinandersetzung um günstigen öffentlichen Nahverkehr für Studierende keine Wende gebracht. Der Antrag im Verkehrsausschuss, die Ticketpreise des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) ein weiteres Jahr einzufrieren, wurde von der Regierungsmehrheit abgelehnt. 

Der hochschulpolitische Sprecher im Asta der Potsdamer Universität, Moritz Pleuse, zeigte sich am Freitag gegenüber der MAZ wenig optimistisch, dass bei den Verhandlungen zwischen der die Studierenden vertretenden Interessengemeinschaft SemTixBBB und dem VBB noch eine einvernehmliche Lösung zustande kommt. „Wie man hört, hat sich der VBB ja praktisch aus den Verhandlungen zurückgezogen“, sagt er. Der Verbund beharre auf seinem Angebot. An der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) laufe deshalb unter Studierenden schon eine Urabstimmung, ob sie die höheren Preise akzeptieren wollten oder nicht, an der Universität Potsdam werde eine solche vorbereitet.

Potsdamer Studis zahlen noch 188 Euro

In Potsdam zahlen die Studierenden zum Beispiel derzeit noch 188 Euro im Semester, um die Verkehrsmittel der Region benutzen zu können. Darauf sind zum Teil sogar junge Leute angewiesen, die selbst in Potsdam wohnen. Asta-Mitglied Pleuse wohnt zum Beispiel wegen der hohen innerstädtischen Mieten im weit außerhalb gelegenen Stadtteil Marquard. Die gut 17 Kilometer Weg bis zum ganz östlich gelegenen Campus Griebnitzsee könne er im Winter kaum mit dem Rad zurücklegen, sagt der Jurastudent. Erst recht brauchen das Semesterticket tausende Studierende, die in Berlin wohnen und von dort täglich anreisen müssen.

Schon im Sommersemester 2022 soll laut den Vorschlägen des VBB das Ticket aber nun 222 Euro kosten, ein Jahr später sogar 243 Euro. Diese Preissteigerungen hängen auch damit zusammen, dass mit dem Ende der Corona-Maßnahmen auch die staatlichen Zuschüsse an die Verkehrsbetriebe zurückgefahren werden.

Würde höhere Ticketpreise schmerzhaft spüren: Jurastudent und Asta-Referent Moritz Pleuse. Quelle: privat

Auch Pleuse hatte sich am Donnerstag unter die gut Hundert protestierenden Studentinnen und Studenten vor dem Verkehrsministerium gemischt. Dass sich Staatssekretär Rainer Genilke (CDU) deren Unmut anhörte, würdigt er zwar, das löse aber nicht das Problem. Ein Preiserhöhung in dem vom VBB verlangten Maße treffe ihn wie ein Schlag. „Das wird sich auf meinen Geldbeutel auswirken und kann sogar existenziell werden“, sagt er. Auch die oppositionelle Linke im Landtag sieht das Problem. Deren hochschulpolitische Sprecherin Isabelle Vandre hatte im Verkehrsausschuss gesagt: „Wir brauchen ein günstiges Semesterticket.“ Die Preissteigerungen seien nicht hinnehmbar.

Azubi-Ticket für Studierende?

Ein von den Studierenden und deren Vertretungen bevorzugtes Modell ist es, das sogenannte Azubi-Ticket auch auf Studierende anzuwenden. Auszubildende in Brandenburg dürfen für 365 Euro den Regionalverkehr ein ganzes Jahr lang nutzen. Die Grüne Jugend Brandenburg, die Jugendorganisation der Grünen, unterstützt zum Beispiel diese Forderungen der ,,Interessengemeinschaft Semesterticket 365 Berlin-Brandenburg“.

Preissteigerungen der Tickets um 35 oder sogar 45 Prozent seien schlicht abzulehnen, sagte deren Sprecher Tammo Westphal. „Die vom VBB vorgesehenen Preissteigerungen sind ein riesiger Rückwärtsschritt auf dem Weg zu wirklicher Bildungsgerechtigkeit“, so Westphal. Es müsse ein sozialverträgliches und an das Leben von Studierenden angepasstes Semesterticket geben.

Kompliziert werden die Verhandlungen zwischen Studierenden und VBB dadurch, dass die Studierenden landesweit selbst nicht einer Meinung sind. So gibt es zum Beispiel schon beim 365 Euro Ticket zwei Modelle. Würde das sogenannte Azubi-Ticket eins zu eins übernommen, hieße das, dass nur noch diejenigen zahlen, die das Ticket in Anspruch nehmen. Wer den Preis nicht zahlt, steht ohne Ticket dar. Bei den bisherigen Solidarmodellen für das Semesterticket beteiligen sich alle Studierenden gleichermaßen, haben aber dann auch alle eine Fahrberechtigung.

TH Brandenburg kam dem VBB entgegen

Die Studierendenvertreter der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) in Brandenburg an der Havel haben sich wiederum schon auf einen Vertrag mit den VBB geeinigt. Er sieht ab Sommersemester 2022 ständige Preissteigerung um jeweils 15 Euro vor. Im Wintersemester 2023/24 würden die THB-Studierenden 245 Euro zahlen. Im Schnitt kommen sie in den kommenden zwei Jahren auf einen Preis von 222 Euro pro Semester, 44 Euro mehr als gegenwärtig. Dafür haben sie für die kommenden zwei Jahre Gewissheit über die Preise.

Inzwischen hat sich sogar die Brandenburgische Landeskonferenz der Hochschulpräsidentinnen und -Präsidenten in den Streit eingemischt, obwohl die Hochschulleitungen nicht zu den Verhandlungspartnern gehören. Sie fordert in einer Mitteilung das Land Brandenburg um politische Unterstützung beim Kampf um das Semesterticket auf.

Birgit Lißke, Referentin der Präsidentin der Fachhochschule Potsdam (FHP), sagt der MAZ, es sei in dem Schreiben bewusst auf eine Position hinsichtlich der künftigen Kosten verzichtet worden. Dazu seien eben die Ansichten der Studierenden selbst zu unterschiedlich. Es sei aber klar, dass es eine preisgünstige und eine auf möglichst lange Sicht stabile Lösung geben müsse. „Natürlich muss es sozialverträglich sein“, so Lißke. Ein 365 Euro-Ticket für alle wäre sicher eine Lösung, mit der auch die Präsidenten sympathisieren würden. Diese solle spätestens bis zur Rückmeldung für das kommende Sommersemester stehen.

Sollten sich aber an den nun laufenden und geplanten Urabstimmungen mindestens zehn Prozent der Studierenden beteiligen und von diesen Mehrheiten gegen das VBB-Angebot entscheiden, könnte das das Ende des Semestertickets bedeuten. Jede Studentin und jeder Student müsste die Fahrkosten dann ganz individuell bestreiten. Der Potsdamer Asta-Mann Pleuse hofft, dass dieser schlimmste Fall noch abgewendet werden kann. Er meint, notfalls könnte dann doch die Landespolitik einspringen und den Preis bei den gegenwärtigen 188 Euro einfrieren.

Von Rüdiger Braun