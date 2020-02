Brandenburgs Tourismus boomt – aber die Briten bleiben weg

Potsdam

Brandenburgs Tourismus wächst auch im dritten Jahrzehnt nach der deutschen Einheit kontinuierlich und hat nur knapp die Schwelle von 14 Millionen Übernachtungen verfehlt. Die Zahl der Gäste belief sich 2019 auf 5,2 Millionen – auch das ein Rekordergebnis und das höchste seit der Wende. „Erfreulich ist, dass wir nicht nur mehr Gäste haben, sondern diese auch mehr Geld ausgeben“, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) bei der Vorstellung der Jahresbilanz der Tourismuswirtschaft für 2019 am Donnerstag. In Zeiten der Klimadiskussion um CO2-armes Reisen und turbulenten Weltgeschehens rücke der Urlaub im Inland in den Fokus vieler Menschen, sagte Steinbach.

Fast nur Gewinner

Der Spreewald legte um 6,4 Prozent auf 2,1 Millionen Übernachtungen zu und übersprang erstmals die Zwei-Millionen-Marke. Die Region ist damit das am schnellsten wachsende Reiseziel im Land, gefolgt von der Prignitz mit 422.000 (plus 5,9 Prozent) und Potsdam mit 1,38 Millionen Übernachtungen – ein Plus von 4,8 Prozent. Die meisten Übernachtungen landesweit meldet das Seenland Oder-Spree mit 2,28 Millionen. Nur zwei Regionen mussten einen Rückgang verschmerzen: der Fläming (minus 0,9 Prozent) und Elbe-Elster (minus 1,6 Prozent).

Bei den ausländischen Besuchern ist das Bild gemischt, hier gingen die Übernachtungszahlen im Vergleich zu 2018 um knapp ein Prozent zurück. Nicht einmal jeder zehnte Brandenburg-Reisende kommt aus dem Ausland.

Polen fahren gern ins Nachbarland

Der Brexit hat den Briten die Lust aufs Reisen nach Brandenburg vermiest, die Übernachtungszahlen weisen ein dickes Minus von 17,6 Prozent aus. Steinbach nannte die Briten „unser Problemkind“. Bei den US-Amerikanern weist die Statistik sogar 40 Prozent Minus aus, sie stellen aber nur eine kleine Gruppe. Bei der größten ausländischen Touristengruppe, den Polen, verzeichnet Brandenburg einen deutlichen Zuwachs (4,6 Prozent), ebenso erfreulich fällt das Plus bei der ebenfalls wichtigen Klientel aus Tschechien aus. Großer Beliebtheit erfreut sich die Mark bei den Niederländern. Sie sind mit 121.000 Übernachtungen die zweitwichtigste ausländische Touristengruppe und legten im Jahresvergleich um fast neun Prozent zu.

Von der geplanten Eröffnung des Flughafens BER verspricht sich Minister Steinbach einen „Entwicklungsschub“ für die Reisebranche in Brandenburg ab dem Herbst. An der Eröffnung in diesem Jahr habe er keinen Zweifel, sagte Steinbach. Etliche wichtige Tourismusbetriebe planten außerdem große Investitionen oder hätten diese bereits getätigt, sagte Steinbach. So hat „Tropical Islands“ in Krausnick ( Dahme-Spreewald) seine Übernachtungskapazitäten ausgeweitet, „Karls“ in Elstal ( Havelland) plant sogar einen Übernachtungskomplex mit 3000 Betten. In Cottbus hat ein neues Hotel eröffnet, in Brandenburg/Havel ist ein großes Haus in Planung.

Campingbranche boomt weiter

Einer der Treiber der positiven Gesamtentwicklung ist die Campingwirtschaft, die Minister Steinbach als „eine unserer tragenden touristischen Säulen“ bezeichnet. In Zelten, Wohnwagen und Mobile Homes legte die Zahl der Übernachtungen um 7,5 Prozent auf 1,4 Millionen zu, während Übernachtungen in Ferienhäusern mittlerweile für zwei Millionen Übernachtungen pro Jahr verantwortlich sind – ein Plus von 6,4 Prozent.

Die jetzt vorgestellte Tourismus-Statistik erfasst nur Beherbergungsbetriebe von zehn Betten aufwärts. Kleine Pensionen und Privatunterkünfte – etwa vermittelt durch RB&B – werden nicht erfasst. Inländische Übernachtungsgäste machen in diesem „grauen Markt“, zu dem auch der Aufenthalt bei Verwandten oder Bekannten zählt, noch einmal grob gerechnet zehn Millionen Übernachtungen aus. Die letzten Zahlen des so genannten Destination-Monitors stammen aus dem Jahr 2018.

100.000 Jobs mit Tourismus-Bezug

Laut der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH (TMB) arbeiten direkt oder indirekt im Tourismussektor 100.300 Menschen im Land. Insgesamt konsumieren Touristen pro Jahr Fremdenverkehrs-Angebote im Wert von 6,1 Milliarden Euro. Tagestouristen geben jährlich 92 Millionen Euro in Brandenburg aus.

Der Fachkräftemangel ist laut dem Wirtschaftsminister ein großes Problem für die Betriebe. Die Unternehmen müssten sich zunehmend darauf einrichten, moderne Arbeitszeitmodelle anzubieten.

Von Ulrich Wangemann