Potsdam

Umweltverbände in Brandenburg haben erneut Kritik an den jüngsten Plänen von US-Elektroautobauer Tesla für seine Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) geübt. Aus ihrer Sicht ist das Projekt „nicht genehmigungsfähig“, wie Vertreter von Naturschutzbund (Nabu) und Grüne Liga am Freitag betonten.

Als „unverhältnismäßig“ werden die Schwärzungen und die Herausnahme von Teilen der Antragsunterlagen zu geplanten Batteriefabrik bewertet. Die Beteiligung der Öffentlichkeit sei damit „maßgeblich gestört beziehungsweise unterbunden“, heißt es weiter. Der Zugang zu Umweltinformationen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens sei aber eine wesentliche Grundlage für eine geordnete und effektive Beteiligung der Öffentlichkeit. Die Genehmigungsbehörde habe es unterlassen, die Schwärzungen zu begründen.

Die Umweltschützer befürchten negative Folgen der Ansiedlung für das Trinkwasser und die Natur. Michael Ganschow, Geschäftsführer der Grüne Liga Brandenburg, sagte, die Batteriefabrik sei auf die Grenze eines Wasserschutzgebietes gebaut worden. Die Informationen über die Wassergefährdungsklasse (WGK) sowie über bestimmte Gefahrenstoffe im Wasser seien nicht nachvollziehbar. Er kritisierte auch fachliche Mängel bei Angaben über die Versickerung der Niederschläge und beim sogenannten Störfallkonzept.

Auslegung der Unterlagen soll wiederholt werden

Beispiel Abwasser: Weil wichtige Passagen geschwärzt seien, sei nicht ersichtlich, welche Inhaltsstoffe in welchen Konzentrationen das Abwasser enthält, das in die öffentliche Kanalisation abgeleitet werde. Sei sei nicht absehbar, welche Folgen sich für die Kläranlage Münchehofe sowie den Vorfluter Erpe und nachfolgende Nutzer wie das Wasserwerk Berlin-Friedrichshagen ergeben könnten.

Das Landesamt für Umwelt wird aufgefordert, die Auslegung der Unterlagen zu wiederholen und diese ungeschwärzt auszulegen.

Ob es zu einem neuen öffentlichen Erörterungstermin kommt, soll in den nächsten Tagen entschieden werden.

Die abschließende umweltrechtliche Genehmigung durch das Land Brandenburg steht bisher aus.

Die Geschäftsführerin des Nabu Brandenburg, Christiane Schröder, lehnt weitere vorzeitige Zulassungen für die Ansiedlung ab. „Weil man hier einfach Gefahr läuft, Dinge in die Landschaft zu bauen und Störfälle zu erzeugen, die dann nicht mehr eingefangen werden können.“ Tesla sei nur auf Einwände der Verbände eingegangen, „wo es nicht weh tut“. Sie hielt Tesla bei der Beantragung des Projekts ein „Pingpong-Spiel“ vor.

Beide Umweltverbände waren im Juli mit einem Eilantrag gegen eine weitere vorzeitige Genehmigung für den Bau gescheitert. Auf eine weitere Klage vor einer höheren Instanz wurde verzichtet – mit Blick auf die eher geringen Erfolgsaussichten und die hohen Kosten des Verfahrens.

Frist für Einwendungen endete

In der Nacht zu Freitag endete die Frist für Einwendungen gegen den aktualisierten Antrag von Tesla. Nach Angaben des Umweltministeriums gab es über 600 Einwender gegen die geplante erste europäische Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide. Darunter seien 201 neue Einwender im Rahmen der Auslegung eines aktualisierten Antrags von Tesla zur Genehmigung der Fabrik.

Für diesen aktualisierten Antrag hätten sich insgesamt 264 Einwender gemeldet, sagte die Sprecherin. Darunter seien allerdings 63, die bereits vorher geschrieben hätten. Der Antrag war unter anderem um eine Batteriefabrik erweitert worden.

Ob nach der ersten Anhörung von Kritikern im vergangenen September eine zweite notwendig ist, steht bisher noch nicht fest.

Tesla will möglichst noch in diesem Jahr in Grünheide in Brandenburg mit der Produktion von Elektroautos beginnen. Geplant sind 500 000 Elektroautos im Jahr. Ursprünglich war der Start im Juli geplant.

Von Igor Göldner