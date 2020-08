Potsdam

Die Forderung nach einer Maskenpflicht am Arbeitsplatz zur Eindämmung des Coronavirus stößt bei Unternehmen in Brandenburg auf deutliche Ablehnung. „Wir haben mit einer generellen Pflicht ein Problem“, sagte der Sprecher der Unternehmerverbände Berlin-Brandenburg (UVB), Carsten Brönstrup. Man müsse sich Einzelfälle sehr genau angucken. „Eine pauschale Vorgabe ist uns da zu starr“. Eine Maske sollte nur dann geboten sein, wenn die Abstände nicht eingehalten werden könnten.

Auch die Industrie- und Handelskammer ( IHK) in Potsdam sieht vorerst keinen Grund zu einer allgemeinen Maskenpflicht im Büro. „So lange es die Abstandsregelung von 1,50 Meter gibt, sehen wir keinen Grund für eine Maskenpflicht“, sagt IHK-Sprecher Detlef Gottschling.

Kramp-Karrenbauer : Maskenpflicht könnte verpflichten werden

Angesichts steigender Infektionszahlen hatte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer am Wochenende erklärt, dass die Maskenpflicht am Arbeitsplatz in vielen Unternehmen schon eingeführt worden sei. „Das könnte auf jeden Fall ein Schritt sein, der auch bundesweit verpflichtend wird, jedenfalls wenn damit die Schließung ganzer Branchen verhindert werden könnte“, sagte Kramp-Karrenbauer.

In Brandenburg finde allerdings bereits eine deutliche Entzerrung statt, sagte Gottschling von der IHK. „Da kann man die Unternehmen nur ermutigen weiterzumachen, und die Möglichkeit zu schaffen, dass viele Mitarbeiter mobil arbeiten können“. Auch die UVB setzen auf andere Lösungen als die Maske im Büro: „Wir vertrauen darauf, dass die Arbeitgeber mit ihren Arbeitnehmern vernünftige Regelungen gefunden haben. Das passiert ja allein schon aus Eigeninteresse. Außerdem haben Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht gegenüber ihren Angestellten“, sagte Brönstrup von den UVB.

Frankreich führt Büro-Maskenpflicht im September ein

Auch Vizekanzler Olaf Scholz ( SPD) sieht eine Maskenpflicht für den Arbeitsplatz kritisch. Bereits zu Beginn der Corona-Krise seien Regelungen zum Schutz vor Ansteckungen während der Arbeit gemacht worden, betonte der SPD-Kanzlerkandidat am Montag bei NDR Info. „Die haben dafür gesorgt, dass in vielen Unternehmen sehr konkrete, sehr spezielle und in jedem Unternehmen konkret richtige Regelungen getroffen worden sind.“

In Frankreich soll ab September eine Maskenpflicht in Unternehmen gelten. Überall, wo sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begegnen können, werde die Maske verpflichtend – ausgenommen seien Einzelbüros, teilte das Arbeitsministerium mit. Betroffen von der neuen Regelung seien etwa Besprechungsräume, Freiflächen, Korridore, Umkleideräume oder Gemeinschaftsbüros. Auch in Frankreich wird das Arbeiten von zu Hause weiterhin empfohlen.

Gesundheitsminister konferieren über Regelung zur Begrenzung von Privatfeiern

Ob die Maskenpflicht grundsätzlich erweitert wird, wollen auch die Gesundheitsminister von Bund und Ländern in ihrer Telefonkonferenz am Montag besprechen, meldet die Deutsche Presse-Agentur. Die Minister wollen wegen der Zunahme an Infektionen über verschiedene mögliche Maßnahmen sprechen. Dazu zähle neben einer möglicherweise erweiterten Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Masken auch eine mögliche Begrenzung der Größe von Veranstaltungen. In der Frage, ob es neue Obergrenzen für private Feste geben sollte, gibt es bisher keine klare Linie.

Diskutiert werden soll auch, ob die Testpflicht für Rückkehrende aus Risikogebieten wieder abgeschafft wird. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hat bereits im Vorfeld der Konferenz vorgeschlagen, dass statt Tests direkt nach der Einreise künftig wieder eine Quarantänepflicht greifen soll. Die Quarantäne könne „nur durch ein negatives Testergebnis bei einer Testung nach frühestens fünf Tagen nach Einreise beendet werden“, heißt es in einem Konzept Spahns, das er den Gesundheitsministern der Länder für ihre Beratungen an diesem Montagnachmittag vorgelegt hat. Ob es bei der Konferenz bereits zu Beschlüssen kommt, ist noch nicht klar.

Von Ansgar Nehls