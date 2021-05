Potsdam

Große Brandenburger Unternehmen bereiten sich auf die Impfung ihrer Belegschaft im Betrieb vor. Wie BASF in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) bestätigte, sollen dort erstmals am 18. Mai Mitarbeiter geimpft werden. „Weitere Impftermine sollen folgen, da aus aktueller Perspektive damit zu rechnen ist, dass in den Sommermonaten mehr Impfdosen zur Verfügung stehen werden“, sagte Linda Bottin, Pressesprecherin für den Unternehmensstandort.

Die BASF Schwarzheide GmbH beschäftigt rund 2000 Menschen in der Lausitz. Neben ihnen sollen auch die 1500 Mitarbeiter von Vertragsfirmen, Ansässigen des Industrieparks und Dienstleistern ein Impfangebot erhalten. „Ein grundsätzliches Impfinteresse innerhalb der Belegschaft ist spürbar“, sagt Bottin. Allerdings hätte das Hin und Her bei den Impfempfehlungen der verschiedenen „bei vielen Mitarbeitenden Fragen aufgeworfen, die der Werksärztliche Dienst im Rahmen der Impfaufklärung und Beratung nun beantwortet.“

Kooperation mit Ärzten aus der Gegend

Die BASF in Schwarzheide beginnt früher als andere Unternehmen, weil sie nach Angaben der Unternehmenssprecherin mit Vertragsärzten aus der Region kooperiert. Betriebsärzte sollen nach dem Willen der Bundesregierung erst ab dem 7. Juni auf breiter Front ins Impfgeschehen eingreifen.

Im Mercedes-Werk in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) sind die Vorbereitungen für den Start der innerbetrieblichen Impfkampagne ebenfalls getroffen. „Die Impfzentren und Impfstraßen wurden in den letzten Wochen an allen deutschen Standorten aufgebaut und vorbereitet, sodass nach Zuteilung des Impfstoffs direkt mit der Impfung gestartet werden kann“, sagt Silke Walters, Sprecherin der Transporter-Sparte bei dem Konzern und zuständig für das Ludwigsfelder Werk, wo das Modell Sprinter gefertigt wird. Es sei vorgesehen, die Mitarbeiter in den Impfstraßen im Fünf-Minuten-Takt aufzuklären und zu immunisieren. „An den Standorten können so täglich mehrere Hundert Beschäftigte geimpft werden“, so Walters.

Voraussetzung für den Start der Impfkampagne im Unternehmen ist laut Sprecherin Walters, dass „Impfstoff im jeweiligen Bundesland erhältlich und die Impfung für Betriebsärzte zulässig ist“.

Mercedes: Betriebsärzte haben viel Erfahrung mit Impfungen

Das Unternehmen werde seine „jahrelangen Erfahrungen mit breit angelegten Impfungen und unsere vorhandene Infrastruktur“ schnellstmöglich einbringen. Medizinisches Fachpersonal mit mehr als 70 Werksärzten und mehr als 200 medizinischen Fachangestellten stünde bereit. Ein Datum nannte die Sprecherin nicht. Zunächst können sich die impfwilligen Beschäftigten für eine Impfung durch den Werksärztlichen Dienst über eine Online-Plattform registrieren.

Die IG Metall unterstützt die Angebote der Unternehmen: „Alles, was Schritte auf dem Weg zurück zur Normalität darstellt, ist gut“, sagt Tobias Kunzmann, Bevollmächtigter der Gewerkschaft für den Standort Ludwigsfelde.

Unternehmerverband: Die Ärzte stehen bereit

Bei der Vereinigung der Unternehmensverbände Berlin und Brandenburg (UVB) heißt es: „Eine ganze Reihe von Betrieben in Brandenburg steht bereit, in das Impfen der Beschäftigten einzusteigen – die Vorbereitungen sind getroffen“, so UVB-Sprecher Carsten Brönstrup. allerdings fehlten noch ausreichende Mengen Impfstoff. Insgesamt könnten die Betriebsärzte mit ihrer Erfahrung im Impfen „das Impftempo spürbar erhöhen“, so Brönstrup.

Der Industrieverband BDI hat vor einigen Tagen den späten Start der Impfkampagne in den Unternehmen kritisiert. Über 12 000 Betriebsärzte könnten niedergelassene Ärzte und Impfzentren bereits im Mai – und nicht erst im Juni – dabei entlasten, den über 31 Millionen Beschäftigten einen niedrigschwelligen Zugang zu Corona-Impfungen zu ermöglichen, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm.

Pilotprojekte in Berlin

In Berlin beginnt am Montag ein Pilotprojekt zum Impfen in Betrieben. Insgesamt 13 000 Impfdosen stellt die Senatsverwaltung für Gesundheit nach eigenen Angaben dafür aus dem Landeskontingent zur Verfügung. In sechs Betrieben der kritischen Infrastruktur sollen mit 5000 Impfdosen verabreicht werden. Mit weiteren 8000 Impfdosen sollen Berliner Unternehmen in das Pilotprojekt einbezogen werden.

Für den Start des Pilotprojekts haben die Pharma-Unternehmen Bayer und Berlin Chemie sogenannte „Impfstraßen“ aufgebaut, wie die Senatsverwaltung weiter mitteilte. Hier sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Unternehmen, aber auch Beschäftigte der kritischen Infrastruktur - wie etwa die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Vattenfall und Berliner Wasserbetriebe - mitgeimpft werden.

Von Ulrich Wangemann