Potsdam

Die Landtagsfraktion der AfD in Brandenburg ist mit einem Eilantrag gegen die 2G-Regelung vor dem Verfassungsgericht gescheitert. Wie das Verfassungsgericht am Freitagnachmittag mitteilte, hatte der Antrag gegen die Regelung, wonach Ungeimpfte von weiten Teilen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen sind, keinen Erfolg. In der Hauptsache müsse aber noch entschieden werden, hieß es.

Die AfD hatte geltend gemacht, dass keine „ernsthafte“ Gefahr vorliege, wonach eine Überlastung des Gesundheitssystems drohe. Außerdem verstoße die Regelung gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz der märkischen Landesverfassung.

Gericht: Einschränkungen sind erheblich, aber gerechtfertigt

Das Verfassungsgericht hat dies jedoch zurückgewiesen. Ob die harte Regelung mit der Verfassung vereinbar ist, müsse in einem Hauptsacheverfahren geklärt werden. Die mit den Zutrittsbeschränkungen verbundenen Eingriffe in die Grundrechte sind laut Gericht nämlich durchaus „erheblich“.

Allerdings überwiege „angesichts der in den letzten Wochen erheblich angestiegenen Infektionszahlen und der steigenden Auslastung von Intensivbetten“ das Interesse an der Aufrechterhaltung eines funktionierenden Gesundheitssystems sowie am Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit der Bevölkerung, teilte das Gericht mit.

Die Intensivstationen im Land sind erheblich belastet. Inzwischen ist jedes vierte Intensivbett mit einem Corona-Patienten belegt. Mehrere Patienten mussten in andere Bundesländer verlegt werden, weil sie hier nicht mehr behandelt werden konnten. Zuletzt wurden drei schwerstkranke Corona-Patienten nach NRW verlegt werden.

Von Torsten Gellner