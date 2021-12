Potsdam

Der Brandenburger Verfassungsschutz hat das in Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark) verlegte „Compact“-Magazin als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft. Die Behörde bestätigte diesen Schritt am Freitagnachmittag. Seit März 2020 ist das Organ der Neuen Rechten bundesweit als Verdachtsfall klassifiziert. Das „Compact“-Magazin ist Hass und Hetze in Hochglanz, sagte Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU). „Diese Plattform der Demokratiefeinde verfolgt ein Ziel und das ist die Zerstörung unserer freiheitlichen Gesellschaft. Der Verfassungsschutz beobachtet diesen Personenzusammenschluss daher völlig zurecht als erwiesen extremistische Bestrebung“, sagte Stübgen.

Die Hochstufung in Brandenburg folgt einer Entwicklung auf Bundesebene: Am Freitagnachmittag berichtet das ARD-Hauptstadtstudio online, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz nun seine Einschätzung verschärft habe. „Die Compact-Magazin GmbH trägt Positionen und Aussagen in die Öffentlichkeit, die eindeutig als völkisch-nationalistisch sowie minderheitenfeindlich zu bewerten sind“, teilte das Bundesamt für Verfassungsschutz der ARD mit. Die Äußerungen enthielten „wiederholt antisemitische Verschwörungsmythen und islamfeindliche Motive“. Corona-Schutzmaßnahmen würden als „Corona-Diktatur“ diffamiert. „Die Agitation gegen die Regierung bringt eine grundsätzliche Ablehnung demokratischer bzw. demokratisch legitimierter Entscheidungsprozesse zum Ausdruck“, zitiert das ARD-Hauptstadtstudie das Bundesamt für Verfassungsschutz.

Mit der neuen Einschätzung kann das Magazin nun in Brandenburg und im Bund mit dem vollen Werkzeugkasten nachrichtendienstlicher Mitteln beobachtet werden, wozu etwa der Einsatz von Telefonüberwachung oder Observationen zählen kann. Compact ist das wichtigste Magazin der Neuen Rechten in Deutschland und erscheint in einer Auflage von rund 40.000 Exemplaren.

Chefredakteur Jürgen Elsässer lebt in Falkensee

Compact-Chefredakteur ist der Publizist Jürgen Elsässer, der die Redaktion von Falkensee (Havelland) aus leitet. Wissenschaftler bewerten das Nachrichtenmagazin als Hauptorgan für Verschwörungsideologen und ordnen es dem Rechtspopulismus- und -extremismus zu.

Das Magazin veröffentlichte in den vergangenen Jahren Titelgeschichten wie „9/11 – der Putsch des Tiefen Staates“, „Die schwule Republik“ oder „Der große Impfbetrug“. Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wurde in einer Titelgeschichte als „Königin der Schlepper“ bezeichnet. 2017 forderte „Compact“ die Freilassung der mittlerweile verurteilten NSU-Terroristin Beate Zschäpe.

Jürgen Elsässers Magazin „Compact“ ist aus Sicht des Verfassungsschutzes „erwiesen rechtsextremistisch“. Quelle: Imago

In der aktuellen Ausgabe finden sich Beiträge unter Überschriften wie: „Was in Russland besser läuft“ oder „Gegen Impf-Apartheid“. Im September-Heft fragte die Redaktion auf dem Titelblatt: „Querdenker: Stürzt die Freiheitsbewegung die Corona-Diktatur?“

Kein Geheimnis hat die Compact-Führung aus ihrer inhaltlichen Nähe zum formell aufgelösten „Flügel“ innerhalb der AfD gemacht. Flügel-Führungsfigur Björn Höcke etwa erhielt regelmäßig ein Podium in der Zeitschrift. Compact steht außerdem der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung nah. Elsässer ist als Redner bei Pegida aufgetreten.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der früher dem linken Spektrum zugehörige Publizist hat sich schon vor mehr als zehn Jahren von seiner alten politischen Heimat verabschiedet. Der 64-Jährige findet, die Linke habe sich von der Arbeiterschaft abgewandt.

Von Ulrich Wangemann