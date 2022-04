Potsdam

In der Debatte um die Finanzierung des geplanten 9-Euro-Tickets forderte Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) den Bund auf mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr bereitzustellen, damit die Länder nicht auf den Kosten sitzen bleiben.

Das 9-Euro-Ticket ist Teil des milliardenschweren Entlastungspakets der Bundesregierung, welches das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen hat. Von Juni bis Ende August sollen Fahrgäste bundesweit für 9 Euro pro Monat im Nah- und Regionalverkehr fahren können – und damit viel günstiger als mit üblichen Monatstickets. Beim ÖPNV-Ticket will der Bund den Ländern 2,5 Milliarden Euro extra geben. Allerdings reicht das den Ländern nicht aus. Sie könnten das Projekt daher im Bundesrat vorerst scheitern lassen.

1,5 Milliarden mehr für den ÖPNV

„Was nicht geht, ist, dass der Bund sich seiner Verantwortung entzieht und die Mittel für sein Vorhaben deckeln will. Ich habe immer gesagt, wer bestellt, muss zahlen“, sagte Beermann. Die Länder, Kommunen und Verkehrsunternehmen mit in das finanzielle Risiko zu nehmen, sei inakzeptabel. Der Bund müsse sowohl die Organisation als auch die Umsetzung des 9-Euro-Tickets vollständig finanzieren. „Es darf keine Deckelung geben, wenn die Kosten höher als erwartet ausfallen“, so der Verkehrsminister.

Beermann versicherte, dass man in Brandenburg intensiv daran arbeite, die „komplexe Herausforderung eines 9-Euro-Tickets“ zügig umzusetzen. Eine nachhaltige Lösung für die Herausforderungen des ÖPNVs sieht er allerdings nicht in dem Vorhaben. Er bezeichnete das geplante Billig-Ticket als einen „kurzfristigen Schnellschuss“. Der notwendige Ausbau des Angebots und seine attraktive Gestaltung könnten nur gelingen, wenn auch hier der Bund seiner Finanzierungsverantwortung nachkommt und mehr Mittel bereitstellt, so Beermann.

Er forderte den Bund auf, zusätzliche 1,5 Milliarden Euro Regionalisierungsmittel für den Nahverkehr bereitzustellen. Im März hatte er noch 750 Millionen gefordert. Grund für die höhere Forderung seien die Folgen der Corona-Pandemie, die gestiegenen Bau-, Energie- und Personalkosten und die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges. „Um den ÖPNV mittelfristig abzusichern und nachhaltig auszubauen, müssen die Mittel auch in den Folgejahren um jeweils 1,5 Milliarden Euro steigen“, so Beermann.