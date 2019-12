Potsdam

Brandenburgs Wäldern geht es so schlecht wie noch nie seit Beginn der Dokumentation 1991. Die Ergebnisse der Waldzustandserhebung 2019 seien alarmierend, hieß es bei der Vorstellung der Ergebnisse am Mittwoch in Potsdam. Die Auswirkungen des Klimawandels seien inzwischen bei allen Baumarten sichtbar, betonte Forst- und Klimaschutzminister Axel Vogel (Grüne). Mehr als ein Drittel der Waldfläche (37 Prozent) sei deutlich geschädigt, gut ein Viertel mehr als 2018, hieß es. Nur noch 14 Prozent der Waldflächen seien gesund.

„Wir werden den Umbau hin zu mehr naturnahen Laubmischwäldern vorantreiben“, betonte Vogel: „Waldbrandgebiete sollen wiederaufgeforstet und auf früheren Kiefernmonokulturen stabile Mischwälder entstehen.“

Die Gefahr durch den Klimawandel ist groß

Die durch Trockenheit und Waldbrände geschädigten Bäume seien anfälliger gegen Pilzbefall und Schadinsekten geworden, hieß es. Auch für die märkische Kiefer sei die Gefahr durch Klimaveränderungen groß.

Bei der Eiche sei mit deutlichen Schädeln bei zwei Dritteln des Bestandes das bislang schlechteste Ergebnis zu verzeichnen. Nur acht Prozent der Eichen seien gesund. Der Zustand der Buchen, der mit 62 Prozent Schäden fast den Wert der Eiche erreiche, habe sich in Brandenburg und auch bundesweit dramatisch verschlechtert. Der Wassermangel in den vergangenen zwei Jahren habe zu Schäden geführt, wie sie seit Beginn der Waldzustandserhebung noch nicht aufgetreten seien.

Für die Bewältigung der Folgen der Extremwetterereignisse und für den Waldumbau stellen die EU, der Bund und das Land den Angaben zufolge in den kommenden Jahren mehr als 19 Millionen Euro jährlich zur Verfügung.

