Brandenburgs Wasserwerfer haben nichts zu tun

Die Wasserwerfer der Brandenburger Polizei entpuppen sich weiter als Garagenhüter. Im ersten Halbjahr 2020 kamen die teuren Vehikel, deren Spitzenmodell bis zu 65 Meter weit spritzen kann, in Brandenburg überhaupt nicht zum Einsatz. Lediglich in Sachsen leisteten sie einmal Amtshilfe, zur Absicherung eines politisch umstrittenen Verbotsprozesses. Wie das Innenministerium auf eine Anfrage der Linksfraktion mitteilte, beliefen sich die Unterhaltskosten für die ungenutzten Spezialfahrzeuge in den ersten sechs Monaten auf 11.500 Euro.

Die überschaubare Nachfrage nach Wasserwerfern in den ersten sechs Monaten dieses Jahres dürfte indes keine Brandenburger Besonderheit sein. Es fanden wegen der Corona-Verordnung keine größeren Demonstrationen oder Risikofußballspiele statt, bei denen die Staffel in der Regel gebraucht wird.

„Eine Wasserabgabe erfolgte nicht“

Doch schon im vergangenen Jahr, als sich das Leben ohne Corona prall entfalten konnte, hatten die erst vor wenigen Jahren wieder angeschafften Wasserwerfer so gut wie nichts zu tun. In Brandenburg wurden sie nur elf Mal gesichtet, darunter mehrmals zur Absicherung von Fußballspielen ( Cottbus und Babelsberg) oder bei den Klimaprotesten im Kohlerevier. Mehrfach wurden die Fahrzeuge aber auch zu Show- oder Übungszwecken aus der Garage geholt.

Zum Tag der Bundeswehr etwa oder aus Anlass des zehnjährigen Bestehens der Einsatzbereitschaft der Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei in Zossen. Die Rohre blieben dabei in der Regel trocken. „Eine Wasserabgabe erfolgte nicht“, teilte das Innenministerium mit. Die Kosten der Einsätze bezifferte das Ministerium auf rund 46.000 Euro.

2012 hatte sich Brandenburg von seiner eigenen Wasserwerferstaffel getrennt, weil Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis mehr zueinander standen. Einige Jahre später, im Lichte der kurzzeitig aktiven Pogida-Demonstrationen, schaffte das Innenministerium die schweren Spezialfahrzeuge wieder an.

Von Torsten Gellner