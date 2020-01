Regionale Wirtschaft geht mit gedämpften Erwartungen in das neue Jahr

Potsdam

Die Unternehmen in Brandenburg blicken nach der eingetrübten Wirtschaftsentwicklung im zurückliegenden Jahr verhalten auf das neue Jahr 2020, aber nicht hoffnungslos. Die regionale Wirtschaft könne sich der bundesweiten konjunkturellen Abkühlung zwar nicht entziehen, sei jedoch von einer Krise weit entfernt, sagte der Präsident der Industrie- und Handelskammer Potsdam, Peter Heydenbluth, der MAZ. Er mahnte Investitionen in die Infrastrukturen des Landes an, die überfällig seien. Davon würden neben der Baubranche und deren Dienstleister auch der regionale Tourismus und Handel profitieren.

Der IHK-Chef warnte zugleich vor neuen Regulierungen durch die Politik, wiedie Einführung eines verpflichtenden Kassenbons. Die Unsicherheiten im Welthandel seien groß genug, sagte Heydenbluth.

In Brandenburg wird sich nach Ansicht der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg (UVB) die Konjunkturschwäche bemerkbar machen, insbesondere in der Industrie. „Einen grundlegenden Wandel der Wirtschaftslage wird es erst geben, wenn es bei wichtigen Handelspartnern in Europa, den USA und China wieder bergauf geht“, sagte Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck auf Anfrage.

Lausitzer Firmen erhoffen sich positivere Grundstimmung im Land

Die jüngsten Ansiedlungen wie von Tesla und Microvast seien ein „Riesenschritt für das Land“. Sollten weitere Zulieferer hinzukommen, würde Brandenburg zu den Gewinnern im Strukturwandel gehören, betonte Amsinck. Er empfahl der neuen Landesregierung in Potsdam einen „Modernisierungskurs“, damit Wachstum überall im Land ankomme. Nötig seien dringend Fortschritte bei der Digitalisierung und beim Breitband-Ausbau.

Auch die Lausitzer Unternehmen hoffen, dass sich im neuen Jahr wieder eine positivere Grundstimmung in der Wirtschaft aufbaut, wie der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Cottbus, Marcus Tolle, hervorhob. Dazu könnten auch die geplante Eröffnung des Flughafens BER im Oktober und die Investitionsentscheidungen von Tesla in Grünheide ( Oder-Spree) beitragen. Tolle erwartet von der neuen Landesregierung konkrete Schritte beim Abbau von Bürokratie sowie beim Breitbandausbau und beim Mobilfunk. Überdies würden die Menschen in der Lausitz Planungssicherheit beim Kohleausstieg erwarten.

Steinbach rechnet mit „spürbarer Delle“

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) geht insgesamt mit Zuversicht in das neue Jahr, äußerte aber auch Skepsis. In der Wirtschaftsentwicklung rechnet er mit einer „spürbaren Delle“. Steinbach geht davon aus, dass auch Brandenburg die Auswirkungen durch den Wandel in der Automobilindustrie zu spüren bekommt. „Wir haben eine ganze Reihe an Zulieferbetriebe, die Einbrüche in den Auftragseingängen bekommen könnten“, sagte er. „Da wird uns noch das eine oder andere einholen, wo wir dann reagieren müssen.“ Eine positive Entwicklung hingegen erwartet der Minister im Mobilitätsbereich. Da ruhen die Hoffnungen vor allem auf BASF und eine dortige Batteriezellenforschung.

Aus Sicht der Wirtschaftsförderung in Brandenburg verspricht das neue Jahr nicht weniger spannend zu werden als 2019. Es liege aber noch viel Arbeit an, damit die großen Vorhaben am Ende erfolgreich durchs Ziel gehen, sagte Geschäftsführer Steffen Kammradt. Er erwarte einen wirtschaftlichen Schub für die ganze Region mit der Eröffnung des BER, betonte er.

Von Igor Göldner