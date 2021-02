Potsdam

Zwar diskutiert die Politik inzwischen zaghafte Öffnungsschritte und Wege aus dem Corona-Lockdown, doch die Wirtschaft in der Region hat das gerade erst begonnene Jahr 2021 offenbar schon weitgehend abgehakt.

„Vor allem der Mangel an Perspektiven und Berechenbarkeit setzt den Firmen zu. Vieles deutet darauf hin, dass wir nach 2020 ein weiteres Krisenjahr erleben werden“, sagte Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, am Dienstag.

„Wirtschaft möchte wieder loslegen“

„Die Wirtschaft möchte wieder loslegen“, sagte er. Aber sie blockiert, weil aufgrund fehlender Öffnungsperspektiven immer nur ein Fahren auf Sicht möglich sei. Das erste Quartal sei vom Lockdown geprägt, Pläne, Investitionen und Veranstaltungen für das zweite Quartal würden gerade reihenweise abgesagt, so Amsinck. Dann kämen die Sommerferien. „Ab September geht es vielleicht wieder los, das würde bedeute, dass die Unternehmen in vier von zwölf Monaten Geschäfte machen können.“

Wie aus einer Umfrage unter den 60 UVB-Mitgliedsverbänden hervorgeht, sind die Aussichten äußerst schlecht. 30 Prozent erwarten in 2021 eine noch schlechtere Entwicklung wie im Vorjahr. 53 Prozent gehen von einer gleich schlechten Perspektive aus, nur 18 Prozent erwarten eine Verbesserung.

„Schwerfällig, bürokratisch und unflexibel“

Die Geduld der Wirtschaftsverbände scheint demnach am Ende. Die UVB hielten sich mit grundsätzlicher Kritik an der Corona-Politik in den vergangenen Monaten eher zurück. Hauptgeschäftsführer Amsinck wurde am Dienstag indes deutlich und beklagte eine „zunehmende Entfremdung“ zwischen Wirtschaft und Politik. „Wir haben das Gefühl, es wird nicht richtig zugehört. Wir agieren in der Krise schwerfällig, bürokratisch und unflexibel“, sagte er insbesondere mit Blick auf die zäh fließenden Unterstützungen für die vielen Branchen, die derzeit faktisch unter einem Berufsverbot stehen.

„Uns hilft Gesundbeten überhaupt nicht. Wir brauchen einen klaren Fahrplan“, fasst Amsinck die Erwartungen zusammen. „Wir sollten nicht mit dem Finger auf die Bürger zeigen, die irgendwelche Inzidenzwerte nicht einhalten.“

Berlin und Brandenburg müssten dringend das Impftempo beschleunigen, auch Betriebsärzte sollten in die Impfstrategie einbezogen werden, um etwa in größeren Arbeitsstätten Termine für die Belegschaft anzubieten. Viel Hoffnung setzt die Wirtschaft auch auf die Schnelltests, die im großen Stil für März versprochen wurden. Allerdings sehen die Verbände auch dieses Thema skeptisch. Sie befürchten ein ähnliches Desaster wie voriges Jahr beim Besorgen von Masken oder nun beim Impfen.

Keine weiteren Belastungen gefordert

Dringend notwendig sei ein „Belastungsmoratorium“. Darunter verstehen die Verbände nicht nur, dass die Lockdownmaßnahmen nicht weiter verschärft werden. Es soll auch jenseits der Corona-Politik auf Projekte verzichtet werden, die die Wirtschaft belasten könnten. Für Berlin verwies Amsinck auf Debatten über eine City-Maut oder eine autofreie Innenstadt, für Brandenburg auf die geplante Anhebung des Vergabemindestlohns auf 13 Euro.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sorge bereitet der Wirtschaft auch die Ausbildungsreife der Corona-Jahrgänge. Es seien wegen der Schulschließungen und des Fernunterrichts massive Lernlücken zu erwarten. Hinzu kommt, dass die Bewerberzahl zurückgeht. So seien 2020 in Brandenburg rund 2000 Ausbildungsstellen unbesetzt geblieben, sagte UVB-Geschäftsführer Alexander Schirp. Auch für Jugendliche stelle sich die Frage, welche Perspektive die Betriebe hätten, die Ausbildungsplätze anbieten. Viele würden daher zögern oder, sofern sie das Abitur in der Tasche hätten, sich für ein Studium entscheiden.

Einer der wenigen Lichtblicke ist für die Unternehmensverbände ist der Bau der Autofabrik von Tesla in Grünheide (Oder-Spree): Tesla sei in Brandenburg das „alles überstrahlende Projekt“. Die Autofabrik bringe einen bedeutenden Schub für die Wirtschaftsregion. „Brandenburg und die Hauptstadtregion würden damit in einer neuen Liga spielen“, so Amsinck.

Von Torsten Gellner