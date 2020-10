Potsdam

In Brandenburg sollen künftig auch Unternehmen Corona-Überbrückungshilfe beantragen können, die einen weniger massiven Einbruch erlitten haben. Für die sogenannte zweite Phase dieser Hilfen sei eine Flexibilisierung vorgenommen worden, damit mehr Unternehmen in den Genuss der Unterstützung kommen, kündigte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) am Donnerstag im Haushaltsausschuss des Landtags an.

Er kündigte an, in Kürze die entsprechende Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund zu unterschreiben. Grünes Licht soll das Kabinett am kommenden Dienstag geben. Voraussichtlich Ende des Monats sollen Anträge gestellt werden können.

2. Phase der Hilfen läuft bis Dezember

Die neuen Überbrückungshilfen für kleine und mittlere Unternehmen, aber auch Soloselbständige, sind für den Zeitraum bis Dezember gedacht. Die Voraussetzungen dafür sind flexibler als noch in Stufe eins. So muss ein Umsatzeinbruch von mindestens 50 Prozent in zwei zusammenhängenden Monaten zwischen April und August im Vergleich zu den Vorjahresmonaten nachgewiesen werden (bisher 60 Prozent). Alternativ kann die Hilfe in Anspruch genommen werden, wenn der Einbruch im Durchschnitt von April bis August 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum beträgt.

Die Deckelung der Förderbeträge bis 9000 und 15.000 Euro aus Phase eins wird aufgehoben. Übernommen wird ein Anteil der Fixkosten je nach Ausmaß des Umsatzeinbruchs bis zu 90 Prozent. Die Untergrenze wird von 40 Prozent auf 30 Prozent Umsatzeinbruch abgesenkt. Die Personalkostenpauschale wird von 10 auf 20 Prozent erhöht.

Die erste Phase der Überbrückungshilfen endet am 9. Oktober und galt für die Fördermonate Juni bis August 2020. Voraussetzung waren Umsatzeinbrüche von bis zu 60 Prozent.

Neue Richtlinie soll Start-ups unterstützen

Steinbach kündigte darüber hinaus eine neue Richtlinie an, mit der besonders in finanzielle Bedrängnis geratenen Start-ups geholfen werden soll. Dabei handelt es sich um ein Nachrangdarlehen in Höhe von bis zu 750.000 Euro je Unternehmen. Voraussetzung: Die Start-ups brauchen ein wettbewerbsfähiges Geschäftsmodell. Das Geld (Gesamtvolumen: 14 Millionen Euro) kommt aus dem Programm „Corona Mezzanine Brandenburg“. Auch mittelständische Unternehmen könnten Anträge stellen. Das Programm läuft in Kooperation mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW).

Von Igor Göldner