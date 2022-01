Potsdam

Bislang ist es nur ein Entwurf. Darauf legt Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) ausdrücklich Wert, der am Mittwoch zum ersten Mal die Grundzüge seiner neuen „Energiestrategie 2040“ erläuterte. Die „politische“ Abstimmung habe noch nicht stattgefunden, betonte er.

Das brisante 70 Seiten starke Papier war am Tag vor Weihnachten auf der Internetseite des Wirtschaftsministeriums online gestellt worden. Bis zum 28. Januar haben interessierte Bürger nun Zeit, sich an der „Online-Konsultation“ zur Energiestrategie zu äußern.

Anschließend werden die Ressorts beteiligt, dann entscheidet das SPD/CDU/Grüne-Kabinett – geplant ist Frühjahr. Über allem steht das Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 – in Brandenburg und ganz Deutschland.

Es kristallisieren sich in der Debatte, die auch von Vorgaben des Bundes und der EU anhängt, vier Baustellen heraus:

Streit um Windkraft-Ausbau

Die Windkraft soll wichtigste Säule der grünen Energieerzeugung der Zukunft werden. Windräder sind aber bei den Bürgern vor Ort unbeliebt, die Akzeptanz ist gering. Das soll sich ändern. Die Ausbauziele sollen bis 2030 aber zunächst nicht höher sein als von der Koalition 2019 geplant – das könnte der Weg sein, damit koalitionsintern auch die CDU mitmacht, die in Teilen gegen den weiteren Windkraft-Ausbau ist.

Ziel sind Windräder mit einer Leistung von 10,5 Gigawatt, derzeit ist man bei 7,5. Bis 2040 sollen 15 Gigawatt am Netz sein. Die angepeilten maximal zwei Prozent der Landesfläche für Windräder zu reservieren, soll ab 2030 nicht mehr gelten. Ein neuer Wert wird in dem Papier nicht genannt. Die Rede ist von „mehr als zwei Prozent der Landesfläche bis 2040“.

Scharfe Kritik äußerte der Abgeordnete Philipp Zeschmann (Freie Wähler) und forderte von Steinbach konkrete Kriterien, was das bedeutet und auf welchen Flächen für die aus seiner Sicht kostspieligen Windräder geplant sind. Darüber gebe die Strategie bisher keine Auskunft. Steinbach hielt sich am Mittwoch bedeckt und verwies darauf, dass die politische Debatte erst nach Ende der Online-Konsultation und der Einarbeitung der Hinweise in das Papier erfolge.

Stärkerer Fokus auf Ausbau der Photovoltaik

Photovoltaik soll eine größere Rolle spielen als bisher. Aktuell liefern die Anlagen in Brandenburg eine Leistung von 4,5 Gigawatt. Bis 2030 sollen es 8 Gigawatt sein, bis 2040 dann 10,3 Gigawatt. Auch hier ist von einem erhöhten Flächenbedarf die Rede. Auch dort dürfte es zu Auseinandersetzungen vor Ort kommen.

Wirtschaftsstaatssekretär Henrik Fischer konterte im Wirtschaftsausschuss des Landtags den Vorhalt des Abgeordneten Zeschmann, Windkraft sei über die Maßen teuer. In Ausschreibungen der Bundesnetzagentur für 2021 habe das durchschnittliche Ergebnis für Windkraftanlagen bei 5,81 Cent pro Kilowattstunden und für Photovoltaik-Anlagen bei 5,0 Cent pro Kilowattstunden gelegen. Windkraftanlagen würden aber im Jahr durchschnittlich 2150 Stunden unter Vollast laufen, die Sonnenkollektoren hingegen würden unter 1000 Stunden laufen. Diese Relationen sollten beachtet werden, so Fischer.

Unklare Vorgaben des Bundes

Der Einfluss des Bundes ist das große Rätsel in Steinbachs Energiestrategie. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will, wie er in dieser Woche ankündigte, einen Klimaschutz- „Turbo“ zünden: Geschwindigkeit der CO2-Emissionsminderung verdreifachen, Akzeptanz für Windräder und Stromtrassen erhöhen. Das Bundeskabinett will sich Ende April mit einem Klimaschutz-„Osterpaket“ und danach mit einem „Sommerpaket“ befassen. Darin enthalten sind Gesetze, Verordnungen, Maßnahmen, die künftig Priorität haben.

Linken-Fraktionschef Sebastian Walter empfiehlt Steinbach, seine gesamte Strategie deshalb um ein halbes Jahr zu verschieben. Sonst müsste er sein Papier gleich wieder ändern.

Steinbach räumte ein, dass es Schwierigkeiten der „Synchronisation“ mit den Vorgaben des Bundes gebe. In der ersten Februar-Woche soll es ein Gespräch mit Robert Habeck geben, kündigte Steinbach an. „Wir werden ihn bitten, sein Oster-Paket uns gegenüber zu konkretisieren.“ Er jedenfalls wolle seine Strategie, wenn nötig, frühestens nach einem Jahr überarbeiten, und nicht schon nach vier Wochen.

Die Ziele für die Senkung der CO2-Emissionen sollen indes im Klimaplan des Landes Eingang finden, den Umweltminister Axel Vogel (Grüne) vorlegen will. Steinbach räumte ein, dass in einer ersten Version des Klimaplans die Zahlen von denen in seinem Entwurf für die Energiestrategie abweichen. Er kündigte einen „konsolidierenden Diskussionsprozess“ an. Der Klimaplan dürfe nicht die Energiestrategie dominieren und umgekehrt, meinte er.

Das alles muss auch noch zum Projekt von CDU-Infrastrukturminister Guido Beermann passen, der kürzlich sein Windenergieanlagenabstandsgesetz vorlegte. 1000 Meter soll der Mindestabstand von Windrädern zur Wohnbebauung sein.

Konflikte zwischen den Ministerien und Koalitionspartnern sind wahrscheinlich.

Wird Berlin künftig mitversorgt?

Dieses Thema ist momentan „unterbelichtet“, wie Steinbach einräumt, allerdings sei das „Vorsatz“, um die Diskussion jetzt anstoßen zu können. Er hofft auf einen guten Dialog mit dem neuen rot-grün-roten Senat in Berlin unter Franziska Giffey. Wenn den Brandenburgerinnen und Brandenburger zugemutet werde, Berlin zu guten Teilen mit erneuerbarem Strom aus Brandenburg mit zu versorgen, müsse es eine „Kompensation“ von Berliner Seite geben. Wie diese aussehen könnte, ließ er offen, kann sich aber beispielsweise Bürgerstrom-Modelle vorstellen. Am kommenden Montag (17. Januar) kommt die Regierende Bürgermeisterin Giffey zu einem Antrittsbesuch nach Potsdam in die Staatskanzlei.

Von Igor Göldner