Potsdam

Die Prüfung der coronabedingten Soforthilfen aus dem Jahr 2020 wird nach Aussage des brandenburgischen Wirtschaftsministers Jörg Steinbach (SPD) „mit Augenmaß“ erfolgen. Er gehe davon aus, dass die Zahl der Rückzahlungen klein sein werde. „Es wird keine Bugwelle an Zurückzahlungen geben“, sagte Steinbach am Mittwoch im Landtag. Betroffene könnten auch in Raten zahlen oder Stundungen beantragen.

Insgesamt haben knapp 60.000 Firmen und Selbstständige, die wegen der Pandemie in Not geraten sind, in Brandenburg staatliche Soforthilfe erhalten. Jedem Empfänger wurde jetzt bis zum 18. Februar per Brief die Frist gesetzt, die erhaltenen Liquiditätshilfen mit dem tatsächlichen Bedarf abzugleichen und zu viel erhaltenes Geld freiwillig zurückzuzahlen.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die zuständige Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) wird anschließend Stichproben vornehmen und prüfen, ob die Mittel ordnungsgemäß verwandt wurden. Steinbach sagte, ein Prozent der Soforthilfe-Empfänger werde das betreffen.

Linke kritisiert Zeitpunkt der Fristsetzung

Er verteidigte das Setzen der Frist gegen Kritik der Linken, die vor allem den Zeitpunkt in Frage stellten. Ausgerechnet in der Omikron-Phase der Pandemie mit rasant steigenden Infektionszahlen und verschärften Maßnahmen wie der 2G-Plus-Regel führe das zu einer weiteren Verunsicherung der regionalen Wirtschaft, betonte Fraktionschef Sebastian Walter.

Steinbach sagte, das Vorgehen folge strikt den Vorgaben des Bundes. Die Omikron-Welle sei bei der Entscheidung noch nicht absehbar gewesen. Er kündigte an, dass für alle Betroffenen ausreichend Spielraum sei. Auch müssten keine aufwendigen Nachweise und Belege eingereicht, sondern nur eine Änderung des Bedarfs an Liquiditätshilfen angezeigt werden. Der Bund habe den Zeitpunkt der Schlussabrechnung der Soforthilfe auf das Jahresende 2022 gelegt.

Von Igor Göldner