Wirtschaftsminister Steinbach will mit neuem Zuschuss-Programm bedrohte Firmen retten

Jörg Steinbach (63) ist seit September 2018 Minister in Brandenburg. Er war ein Jahr lang im rot-roten Woidke-Kabinett für Wirtschaft und Energie zuständig. Nach der Landtagswahl wurde er im November 2019 erneut Minister – in einer Koalition aus SPD, CDU und Grünen. Zusätzlich erhielt er die Zuständigkeit für den Bereich Arbeit. Der Chemieingenieur war Präsident der Technischen Universität Berlin (2010-2014) und Präsident der BTU Cottbus-Senftenberg (2014-2018).

Herr Steinbach, die Corona-Krise hat das Land praktisch zum Stillstand gebracht. Es gibt kaum einen Betrieb ohne massive Umsatzeinbrüche, viele Unternehmer sind in Existenznöte geraten. Wie schlimm wird es noch für die Wirtschaft in Brandenburg?

Jörg Steinbach: Die Lage ist nicht einfach. Das ist keine Frage. Ich gehe auch davon aus, dass wir trotz aller Bemühungen nicht jede Firma im Land und jeden Solo-Selbstständigen retten können. Es wird auch Insolvenzen geben. Ich sehe aber, dass die Wirtschaft langsam wieder hochfährt.

Was macht Ihnen in dieser Lage Hoffnung?

Erste Lockerungen hat es ja mittlerweile gegeben, weitere stehen kurz bevor. Die Wirtschaft wird nach und nach wieder Fahrt aufnehmen. Hoffnungsvoll stimmt mich aber auch, wenn ich sehe, mit welcher enormen Kreativität unsere Firmen mit der Krise umgehen – dass Gastronomen rasch einen Außer-Haus-Verkauf und Händler Online-Shops und Lieferdienste aufgezogen haben, dass Firmen die Zeit nutzen, um die Digitalisierung im Unternehmen voranzutreiben. Und: dass es nach wie vor Interesse an Ansiedlungen in Brandenburg gibt - trotz der Krise. Ich nenne das den Tesla-Effekt. Unternehmen sagen sich: Das scheint in Brandenburg vernünftig zu funktionieren. Ich rechne innerhalb der nächsten drei Monate mit positiven Nachrichten. Und das sorgt dann hoffentlich auch wieder für neue Arbeitsplätze und bessere Stimmung.

Zunächst aber hoffen bedrohte Firmen, dass sie irgendwie noch die Kurve kriegen und überleben. Was können Sie ihnen noch anbieten?

Am stärksten sind momentan die kleinen Firmen mit bis zu 25 Angestellten gefährdet. Sie haben kaum Kapitalpuffer und wenig Rücklagen. Die sind sicher auf eine solche Krise am wenigsten vorbereitet. Bei den mittelständischen Firmen wiederum ist die entscheidende Frage, wie lange sie mit den ausgereichten Soforthilfen oder Krediten durchhalten. Und wie sie schnell wieder Umsatzerlöse erzielen können, die ihnen auch erlauben, diese Kredite wieder zurückzuzahlen.

Aber wie können Sie denen noch konkret helfen? Die bisherigen Hilfen und Rettungsschirme dürften nicht ausreichen. Muss das Land für besonders bedrohte Firmen finanziell nicht noch einmal nachlegen?

Der Bund plant ja ein kreditfinanziertes Konjunkturprogramm. Wir sind zuversichtlich, dass dies eine wichtige Unterstützung bieten wird. Gleichwohl müssen wir uns ganz genau anschauen, welchen Unternehmen das hilft – und welche ohne weitere Zuschüsse nicht die nächste Zeit überstehen können. Ich denke dabei an die Firmen, deren Umsatzerlöse durch die Beschränkungen niedriger sind als ihre Fixkosten. Und an die, die sich trotz der Öffnungen in wirtschaftlicher Schieflage befinden – wie beispielsweise die Reisebüros, die zwar öffnen dürfen, aber bei denen derzeit keiner eine große Reise bucht. Ich kann mir vorstellen, dass wir in Abhängigkeit von der konkreten Ausgestaltung des Bundesprogrammsein weiteres Zuschuss-Programm des Landes in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags ins Leben rufen müssen.

Über das Soforthilfe-Programm: „Das war ein unglücklicher Ablauf“

Wäre das ein neues, zweites Soforthilfe-Programm?

Nein. Wir werden da stärker differenzieren müssen zwischen denen, die schon wieder am Netz sind und denen, die es nach wie vor nicht sind. Bei der Soforthilfe war die Prüfung auf ein Minimum reduziert. Bei dem neuen Programm müsste detailliert in einem Konzept nachgewiesen werden, was mit dem Geld passieren soll. Unternehmen müssten dann sicher auch überlegen, ob ihre Geschäftsmodelle von vor der Krise so bleiben können oder überarbeitet werden müssen.

Die seit März laufende Soforthilfe sorgt zunehmend für Ärger und Unmut, weil mitten drin plötzlich die Bedingungen komplett geändert wurden und Firmen noch auf Geld warten. Wie konnte das passieren?

Das war ein unglücklicher Ablauf. Ich will da auch nichts schönreden. Wir wollten besonders schnell sein und sind mit unserer eigenen Richtlinie vorangegangen. Wir wurden dann von einem vergleichbaren Programm des Bundes eingeholt, das aber andere Spielregeln, eine andere Philosophie hatte. Wir waren auf den Liquiditätsengpass orientiert, der Bund allein auf die Betriebskosten. Die Synchronisierung beider Programme kostete Zeit und führte zu der Verunsicherung. Wir lernen aber daraus.

Was denn?

Dass wir zum Beispiel beim nächsten Mal auf den Bund warten. Ich betone aber, dass trotz dieser misslichen Verzögerung gerade den vielen in Not geratenen Solo-Selbstständigen geholfen wurde. Aktuell wurden bereits an 30.963 von ihnen Hilfen ausgezahlt in einem Gesamtvolumen von 218 Millionen Euro. Wir lassen niemanden durchs Sieb fallen. In nur 1000 Fällen wurden Anträge abgelehnt, die nicht förderfähig waren.

Wie kommt die Wirtschaft jetzt aus der Starre heraus? Würde eine Kaufprämie für Autos oder zusätzliche Steuererleichterungen helfen?

Eine zweite Abwrackprämie durch den Bund würde an Brandenburg in großen Teilen vorbeigehen. Das liegt auch an den vielen Zulieferbetrieben, die wir haben. Bis es zu einer erhöhten Nachfrage an Autos kommt, dauert das vermutlich zu lange. Denkbar ist es, die Steuerentlastungen für Firmen fortzuschreiben, um die Belastungen weiter gering zu halten.

„Das Schlimmste für die Wirtschaft wäre ein ’Jo-Jo-Effekt’“

Kommt der Tourismus doch noch in Fahrt oder fällt der Sommer ins Wasser?

Ich sehe die Chance, dass die zweite Jahreshälfte für das Gastgewerbe noch eine gute Saison wird. Ab 25. Mai startet wieder der Übernachtungstourismus, wenn auch mit eingeschränkter Kapazität. Es muss gelingen, attraktive Pakete für Urlauber anzubieten. Ich gehe davon aus, dass zunächst Urlaub innerhalb Deutschlands möglich sein wird und mit Flugreisen ins Ausland noch länger gewartet werden muss.

Wovon hängen weitere Lockerungen im Tourismus ab?

Ganz entscheidend von der Disziplin der Menschen und der Infektionsentwicklung. Das Schlimmste für die Wirtschaft wäre ein Jo-Jo-Effekt, also das permanente Hoch- und Herunterfahren von Maßnahmen. Wir müssen eine „zweite Welle“ an neuen Infektionen verhindern.

Hat die Corona-Krise Auswirkungen auf den Zeitplan für die Tesla-Fabrik in Grünheide, die im Sommer 2021 öffnen soll?

Nein, die sehe ich nicht. Die Task Force aus Regierung, Kommunen, Wirtschaftsförderung und Unternehmen arbeitet in der ganzen Zeit mit unverändertem Tempo weiter – natürlich auf digitalem Wege. Wir haben sogar deutliche Hinweise, dass vor dem Hintergrund der Pandemie in den USA die Brandenburger Fabrik für Elon Musk eine wachsende Bedeutung hat.

Der Tesla-Chef schert sich in Kalifornien aber nicht um Corona und lässt einfach weiter produzieren. Ist das in Brandenburg auch denkbar?

Nein, es gibt in keiner Richtung eine Sonderbehandlung. Es war übrigens auch schön, zu lesen, dass Elon Musk uns hier in Deutschland als positives Beispiel für den Umgang mit der Krise dargestellt hat.

„Das Klima wartet nicht, bis die Pandemie ausgestanden ist“

Es gibt Stimmen, die bisherigen Klimaschutzziele angesichts der Krise zugunsten der Wirtschaft nach hinten zu schieben. Was halten Sie davon?

Das Klima wartet nicht, bis die Corona-Pandemie ausgestanden ist. Wir dürfen dieses Thema nicht aus dem Auge verlieren. Ich denke aber auch, dass die Umsetzung des einen oder anderen Klimaziels neue Technologien und eine größere Flexibilität der Unternehmen erfordern wird.

Eltern sollten sich im Homeoffice doch freuen, dass sie ihre Kinder „zum Teil mal wieder richtig kennengelernt haben“. Mit dieser Äußerung im rbb ernteten sie viel Protest, vor allem von Eltern, die Job und Kinder unter einen Hut bringen müssen. Bedauern Sie das im Nachhinein?

Nein, ich stehe dazu. Ich bestreite nicht die außergewöhnliche Belastung der Eltern in einer Ausnahmesituation. Die Frage ist nur, wie lange das zumutbar ist. Zwei Monate sind aus meiner Sicht tragbar und in diesem Sinne ein solidarisches Opfer der Familien im privaten Bereich.

Von Henry Lohmar und Igor Göldner