Potsdam

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sieht wegen des aktuellen Gerichtsstreits von Umweltverbänden um eine wasserrechtliche Bewilligung die geplante Genehmigung der Tesla-Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) nicht in Gefahr. Es gebe keinen Zusammenhang, sagte Steinbach am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Landtags. Einen Zeitpunkt für die Genehmigung nannte er nicht. „Wir befinden uns auf den hoffentlich letzten Metern.“

Auch das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) sehe diese Verknüpfung offenbar nicht, sagte Steinbach. Es habe ein Angebot von Tesla zur Beiladung in das Verfahren abgelehnt, so Steinbach.

In dem Verfahren geht es um die Bewilligung zur Trinkwasserförderung des Wasserwerks Eggersdorf, das auch Wasser für Tesla liefern soll. Eine Entscheidung soll laut Gericht möglicherweise im Februar fallen. Grüne Liga und Naturschutzbund Brandenburg, die die Wasserversorgung in der Region als gefährdet ansehen, wollen die Genehmigung der Wasserförderung von 2020 gerichtlich überprüfen lassen. Sie haben gegen das Landesumweltamt geklagt, weil ihrer Ansicht nach die nötigen Prüfungen fehlen.

Vogel weist Vorwurf der politischen Einflussnahme zurück

Umweltminister Axel Vogel (Grüne) wies am Mittwoch eine Äußerung des Nabu zurück, er habe den Verband in einem Gespräch aufgefordert, die Klage vor dem Verwaltungsgericht zurückzuziehen. Die Geschäftsführerin des Nabu, Christiane Schröder, hatte sich im ZDF-Magazin „Frontal 21“ dementsprechend geäußert und gesagt, das sei „ein bisschen schockierend“, doch der Verband würde sich davon „nicht bange“ machen lassen. Die Linke hatte daraufhin im Wirtschaftsausschuss von einer möglichen „politischer Einflussnahme“ durch den Umweltminister gesprochen.

„Kennenlerngespräch“ mit neuem Nabu-Chef

Vogels Sprecherin Frauke Zelt erklärte auf Anfrage, der Minister setze sich offen und vehement für das Verbandsklagerecht ein und habe mehrfach auch öffentlich betont, dass die gerichtliche Überprüfung von Verwaltungsentscheidungen ein hohes Gutes im Rechtsstaat sei. Es habe im Dezember 2021 ein informelles „Kennenlerngespräch“ mit dem neuem Nabu-Chef gegeben. Da seien viele Themen angesprochen worden, so auch die Ergebnisse der bisherigen Klagen der Verbände im Zusammenhang mit Tesla.

Von Igor Göldner