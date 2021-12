Potsdam

In Brandenburg können sich nach der Absage aller Advents- und Weihnachtsmärkte betroffene Schausteller und Standbetreiber einen Teil ihres verpassten Umsatzes über staatliche Hilfen ersetzen lassen. Die entsprechenden Anträge können voraussichtlich im Januar über ein Portal des Bundes beantragt werden, kündigte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Landtags an. Er stellte auch schnelle Abschlagszahlungen in Aussicht. Auch Abschreibungsmöglichkeiten für verdorbene Waren soll es geben.

Betroffene können die sogenannte Überbrückungshilfe III Plus in Anspruch nehmen. Erstattet werden danach fixe Betriebskosten wie Mieten und Pachten oder Ausgaben für Strom und Versicherungen. Die Förderhöhe ist gestaffelt je nach Höhe des Umsatzeinbruchs. Voraussetzung für die Antragstellung ist, dass ein coronabedingter Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent zu einem vergleichbaren Vor-Pandemie-Monat 2019 nachgewiesen werden kann.

Auch Unternehmen ohne staatliche Schließung sind antragsberechtigt

Die bisher bis Jahresende befristete Überbrückungshilfe wird bis Ende März 2022 verlängert. Darauf hatten sich Bund und Länder kürzlich geeinigt. In Brandenburg waren laut Steinbach über diese Hilfe bisher 551 Anträge gestellt und 126 bewilligt und ausgezahlt worden. Aus der Überbrückungshilfe III Plus soll die Überbrückungshilfe IV werden. Verlängert werden solle auch die Neustarthilfe für Soloselbstständige. Außerdem soll es einen erleichterten Zugang zu Eigenkapitalzuschüssen geben – bei einem Umsatzeinbruch von 50 Prozent.

Antragsberechtigt für die Hilfe III seien auch Unternehmen, die wegen der neuen Corona-Regeln und dem begrenzten Zutritt von Personen über 2G, 2G Plus oder 3G erhebliche Beeinträchtigungen hinnehmen müssen, sagte Minister Steinbach. Das können Einzelhndler, aber auch Hotel- und Gastronomiefirmen sein.

Keine ergänzenden Landesprogramme geplant

Eigene Landesprogramme, um die Wirtschaftshilfen des Bundes zu ergänzen, sind offenbar nicht vorgesehen. Von einem Unternehmerlohn, der in Bayern geplant ist, will Minister Steinbach offenbar nichts wissen. „Wir kennen die Spielregeln nicht, die sich Bayern vorstellt“, sagte er auf eine Frage des Linken-Fraktionschefs Sebastian Walter auf Einführung dieses Instruments in Brandenburg.

Brandenburg hatte wegen der hohen Infektionszahlen zu Beginn der Adventszeit alle Weihnachtsmärkte untersagt.

Von Igor Göldner