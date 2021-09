Potsdam

Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) hat bei den Verhandlungen um den Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 offensichtlich gut für ihr Ressort gekämpft. Das erfuhr die MAZ durch einen Einblick in einige Schwerpunkte des Hauses für das kommende Haushaltsjahr. Viele Vorhaben im Wissenschafts- und Hochschulbereich konnte Schüle vor Kürzungen bewahren, manche Projekte sogar stärken – und dies in einem Haushaltsjahr, das von Sparmaßnahmen als Ausgleich für die immensen Corona-Ausgaben des Bundes und des Landes geprägt ist.

Insgesamt soll das Wissenschaftsministerium laut Haushaltsentwurf im Jahre 2022 rund 1,033 Milliarden Euro erhalten. Das sind sogar 33 Millionen Euro mehr als dieses Jahr. Dieses Volumen umfasst allerdings auch die Ausgaben des Hauses für seinen Kulturbereich.

Planung einer staatlichen Hochschulmedizin

Überraschend kommt zum Beispiel, dass für den geplanten Aufbau einer staatlichen Hochschulmedizin in der Lausitz kommendes Jahr doch 600000 Euro bereit stehen werden. Mit dem Geld sollen Experten bezahlt werden, die das Ministerium bei Plänen zum Aufbau einer staatliche Fakultät für Medizin unter anderem am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus unterstützen werden. Dieses Team soll praktisch die Arbeit von zehn namhaften Gutachtern vom vergangenen Jahr fortsetzen.

Unter Leitung des Neurologen und früheren Vorsitzenden des Wissenschaftsrats, Karl Max Einhäupl, hatten die zehn Fachleute dieses Jahr erste Empfehlungen zu den Grundlagen einer staatlichen Universitätsmedizin vorgelegt.

Nicht selbstverständlich sind auch die 12,5 Millionen Euro, die Brandenburg 2022 zum Pakt für Forschung und Innovation von Bund und Land beisteuert. Damit kann nicht nur die Forschung an außeruniversitären Instituten finanziert werden, gedacht ist auch an die Finanzierung von Bauvorhaben.

Weiterhin mehr Geld für Hochschulen

Zu einem jährlichen Aufwuchs der Ausgaben für die Hochschulen des Landes ist das Ressort eigentlich durch den Koalitionsvertrag verpflichtet. Allerdings standen selbst diese Verpflichtungen im Rahmen der unerwarteten Sparzwänge auf der Kippe. Doch jetzt sollen die Hochschulen kommendes Jahr doch fünf Millionen Euro mehr erhalten als zuvor. Auch bei der weiteren Digitalisierung werden die Hochschulen unterstützt. Kommendes Jahr bekommen sie zur Ertüchtigung ihrer Infrastruktur und zur Einstellung von Fachpersonal 2,31 Millionen Euro. Das sind 310000 Euro mehr als dieses Jahr.

Schüle sagte, sie freue sich, dass es gelungen sei, auch im Haushaltsjahr 2022 zentrale Wissenschafts- und Forschungsthemen zu stärken. „Wir brauchen eine starke Forschung und Wissenschaft in unserem Land“, so Schüle. „Nur mit Innovationen lösen wir Krisen, sichern wir Zukunft.“

Allerdings kommt das Ministerium an Einsparungen von insgesamt 60 Millionen Euro doch nicht vorbei. So hat die Koalition das beitragsfreie Kita-Jahr verschieben müssen. Auch viele geplante Infrastrukturprojekte die das Infrastrukturministerium unter Guido Beermann (CDU) geplant hatte, werden nicht zustande kommen. Unklar ist aber auch, wie die Verhandlungen für die Wissenschaftslandschaft kommendes Jahr ausgehen werden. Dann werden wesentlich härterer Einsparforderungen von Finanzministerin Katrin Lange (SPD) erwartet.

Von Rüdiger Braun