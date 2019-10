Wohlfahrtsverbände fordern Pflege-Budget für Kommunen

Potsdam

Mit Blick auf die älter werdende Bevölkerung drängen Brandenburgs Wohlfahrtsverbände auf eine bessere Pflegepolitik. „ Pflege gehört zu den wichtigsten Zukunftsthemen der kommenden Jahre. Der Stellenwert und insbesondere die Brisanz der Situation scheint aber nicht allen politischen Akteuren in ausreichendem Umfang bewusst zu sein“, sagte Andreas Kaczynski, Vorsitzender der Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege Brandenburgs, der MAZ.

Er zeigte sich besorgt darüber, dass die neue Landesregierung aus SPD, CDU und Grünen den Fokus vor allem auf die medizinische Versorgung legt. „Wenn Pflegeangebote fehlen, sind die Angehörigen nicht mehr in der Lage, ihrer Arbeit nachzugehen. Das hat Folgen für uns alle“, sagte Kaczynski. In den vergangenen Jahren seien in Brandenburg viele Projekte erprobt worden. „Die Zeit der Modellprojekte muss endlich vorbei sein. Wir wissen, dass sie funktionieren. Aber die Finanzierung fehlt. Sie muss jetzt endlich sichergestellt werden.“

20 Millionen Euro im Jahr

Die Kommunen wüssten am besten, was für eine gute pflegerische Versorgung nötig ist. „Deswegen brauchen wir kommunale

Andreas Kaczynski, Vorsitzender der Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege Brandenburg Quelle: Gellner

Pflegebudgets, um die Pflege im Quartier sicherzustellen“, sagte er. Ziel sei es, ältere Menschen durch lokale Netzwerke und nachbarschaftliche Hilfen zu unterstützen, etwa durch „Dorfkümmerer“. In den Landkreisen und kreisfreien Städten müsse es Planungszentren für die Pflege geben, die im Blick haben, woran es mangelt. Kaczynski nannte als Summe 20 Millionen Euro im Jahr. „Das ist ein überschaubarer Betrag, wäre aber gut angelegtes Geld.“

Auch die Volkssolidarität drängt auf eine aktivere Pflegepolitik. „Wir erwarten von einer künftigen Landesregierung Maßnahmen zur Überwindung des Fachkräftemangels in der Pflege, um den personellen Notstand in diesem Bereich nicht ausufern zu lassen, sondern zu überwinden“, sagte der Verbandsratsvorsitzende Bernd Niederland.

SPD-Basis fordert Pflegeministerium

Unterdessen haben Teile der Brandenburger SPD-Basis ein eigenständiges Ministerium für Pflege und Gesundheit gefordert. Das berichtete die „ Märkische Oderzeitung“. Demnach sei ein eigenständiges Ministerium nötig, weil das gegenwärtige Ressort viel zu groß sei. Momentan umfasst es die Bereiche Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen. Liga-Chef Andreas Kaczynski sprach sich gegen ein eigenes Ministerium aus. „Das wäre in erster Linie Symbolpolitik. Auf keinen Fall aber darf die Landesregierung den Fehler wiederholen, die Bereiche Gesundheit und Pflege zu trennen.“

Die Hauptverhandler von SPD, CDU und Grüne wollen sich am Montag wieder treffen. Der Brandenburger Seniorenrat begrüßte das Vorhaben der geplanten Koalitionsregierung, einen Senioren-Beauftragten zu installieren. „Wir brauchen einen direkten Ansprechpartner“, sagte Wolfgang Puschmann, Vorsitzender des Seniorenrates. Bislang gibt es bereits Integrations-, Behinderten- sowie Gleichstellungsbeauftragte.„Alter wollen wir nicht unbedingt mit Pflegebedürftigkeit verbinden. Wir wollen aber vorbereitet sein und die Bedingungen schaffen, damit es dann weiter klappt“, sagte er.

Von Torsten Gellner