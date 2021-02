Potsdam

Wer es nicht weiß, sieht nur einen Acker, wenn er auf der kleinen Straße daran vorbei läuft. Kein Wunder: Die Kreisgrabenanlage zwischen Jüterbog und der Gemeinde Bochow in Teltow-Fläming ist ein Bodendenkmal. Die Tonscherben aus der Zeit der sogenannten Stichbandkeramik sind in der Erde verborgen und die heute unterirdisch verlaufenden beiden kreisrunden Gräben, die einst von Holzpalisaden gesäumt waren, kann man nur als versierter Pilot bei günstiger Witterung von weit oben als Schatten wahrnehmen. So geschah es 1993 tatsächlich, als die Anlage von dem Luftbildarchäologen Otto Braasch bei einem gemeinsamen Flug mit dem Frühgeschichtler Günter Wetzel entdeckt wurde.

Kreisgrabenanlagen gab es in ganz Europa, besonders entlang der Donau und der Elbe. Die über 6000 Jahre alten steinzeitlichen Bauwerke bestanden im Prinzip aus meist zwei ineinander liegenden kreisrunden Gräben, deren unterer Rand nicht rund war, sondern spitz zulief wie ein auf den Kopf gestelltes Dreieck. Gesäumt waren die Gräben von einer inneren und äußeren Reihe Holzpalisaden, die an verschiedenen Stellen charakteristische Öffnungen, sogenannte Tore aufwiesen. Im Grunde glichen diese Anlagen einem hölzernen Stonehenge.

Die Kultstätte in Pömmelte war 2005 rekonstruiert worden. Sie wird ausgebaut. Quelle: dpa

Welchen Zweck sie erfüllten, ist archäologisch noch nicht ganz geklärt. Eines aber ist sicher: Sie gehören zu den beeindruckendsten Zeugnissen der frühen Besiedelung Europas, die nur unter großem Aufwand und der Zusammenarbeit vieler Menschen errichtet werden konnten. Brandenburg hat auf seinem Gebiet nur zwei solcher Anlagen oder vielmehr: Reste von ihnen im Boden. Neben der Anlage bei Bochow fand man bei Quappendorf in Märkisch-Oderland eine.

Nur Besucher von Museen wissen Bescheid

Von der Bochower Anlage wissen meist nur die Archäologen und Besucher des Museums von Jüterbog oder des Archäologischen Landesmuseums in Brandenburg/Havel. Hinweise vor Ort sucht man vergebens. Das möchte Frank Lochter ändern. Der studierte Software-Ingenieur leitete Anfang der 90er die Projektgruppe Geophysikalische Methoden auf dem Potsdamer Telegrafenberg. Er fing für die Anlage Feuer, als er im Dezember 1993 die Stelle für deren Entdecker Wetzel, damals Leiter der Bodendenkmalpflege in Brandenburg, geophysikalisch untersuchte. Seitdem träumt er nicht nur davon, die an ihr vorbeiführende Landstraße „Am Woodhenge“ umzubenennen, er würde am liebsten die ganze Anlage nachbauen und zu einem Touristenmagnet machen lassen.

Acker bei Bochow: Dass sich unter dem Grün ein Bodendenmla verbirgt, weiß kaum jemand. Quelle: Frank Lochter

Lochters Vorbild ist die rekonstruierte Kreigrabenanlage im sachsen-anhaltinischen Pömmelte. Dort hat man das Bauwerk nachgestellt. Die Eröffnung der Holzkonstruktion fand am 21. Dezember 2015 zur Wintersonnenwende statt. Manche Archäologen vermuten nämlich, es könnte sich bei den Anlagen mit ihren markanten „Toren“ um Sonnen- oder Sternobservatorien gehandelt haben.

Lochter sieht diese Anlagen vor allem als ein wichtiges Zeugnis der Frühgeschichte Europas. „Es kann doch nicht sein, dass wir unsere Geschichte einfach missachten“, sagt er. Da würden Brandenburger extra nach Stonehenge reisen, ohne zu wissen, dass vor ihrer Haustür eine wahrscheinlich viel ältere Anlage existiere. „Vielleicht können Untersuchungen in Bochow helfen, die Lebensweise und die Religion der Menschen der Jungsteinzeit besser zu begreifen und damit helfen herauszubekommen, wo wir herkommen und welche Fehler wir gemacht haben“. Das „Woodhenge“ erzähle die gemeinsame Geschichte der Menschen der Region „und es ist gut, dass es mal keine ost- oder westdeutsche Geschichte ist. Wir sind alle Nachfahren von Migranten.“

Eine nachgebaute Anlage könne eine Sehenswürdigkeit am Flämingskate werden, meint er. Lochter versucht derzeit ein Crowdfunding anzuschieben, damit zunächst wenigstens eine 3D-Darstellung der steinzeitlichen Anlage für das Internet geschaffen werden kann. 10.000 Euro will er dafür sammeln. Eine Computerrekonstruktion könne dann das Interesse von Spendern und Sponsoren wecken, „damit in Bochow möglichst bald irgendetwas Sichtbares auf unser brandenburgisches Woodhenge hinweist“.

Kreisarchäologe zweifelt am Nachbau

Dass dieses „Sichtbare“ ein perfekter und touristisch attraktiver Nachbau à la Pömmelte sein könnte, hält der Kreisarchäologe von Teltow-Fläming, Stefan Pratsch, eher für unwahrscheinlich. „Man müsste dafür zuvor eine komplette Ausgrabung machen“, sagt er. Schließlich müsste die eigentlichen historischen Reste vor einer touristischen Nutzung des Areals gerettet werden. Aber eine solche Ausgrabung käme für das Landesdenkmalamt derzeit denkbar ungünstig.

Möchte, dass Bochow eine eigene archäologische Attraktion bekommt: Frank Lochter. Quelle: privat

Andernorts müssen schon viele Bodenschätze gerettet werden, weil ein baufreudiges Brandenburg an entsprechenden Stellen vor allem im Straßenbau aktiv ist. Außerdem bräuchte es für eine solche nachgebaute Anlage auch ein touristisches Konzept, sagt Pratsch. Das sei bei Jüterbog, weitab von der Autobahn, nicht leicht. Nicht zuletzt habe Brandenburg schon andere archäologisch-touristische Highlights wie den slawischen Burgwall mit Ausstellung in Raddusch (Oberspreewald-Lausitz), den Museumspark an der Wüstung Freyenstein (Ostprignitz-Ruppin) oder das Freilichtmuseum Germanendorf Klein Köris (Dahme-Spree).

Das heißt aber nicht, dass gar nichts geschehen wird. Eine Idee sei zum Beispiel direkt an der Bahn der nahe gelegenen Fläming-Skate-Strecke eine Tafel über die Fundstelle und eine Halterung mit Infoflyern anzubringen, erläutert Pratsch. Auch mit dem Tiefbauamt in Teltow-Fläming ist Pratsch schon im Gespräch. Das müsste dem Landkreis den Vorschlag machen, die Straße zwischen Jüterbog und Bochow künftig „Zur Kreisgrabenanlage“ zu nennen.

Hecken als Ersatz für Palisaden

Pratsch könnte sich sogar noch mehr vorstellen: Die etwa 120 mal 100 Meter große und inzwischen der Gemeinde Niedergörsdorf gehörende Fläche könnte künftig vom Pächter nur noch als Grünland genutzt werden. Die steinzeitliche Anlage selbst könne man dann durch die Anpflanzung von Hecken und Sträuchern andeuten. „Das wäre ein sehr einfaches, aber auch sehr wirkungsvolles Mittel“, so Pratsch. Vor allem bliebe das Bodendenkmal selbst erhalten.

Warum seit der Erforschung der Stätte durch die Berliner Humboldt-Universität (HU) im Jahr 1999 kaum etwas geschehen ist, um die Öffentlichkeit auf die Stelle hinzuweisen, kann Pratsch auch nicht richtig erklären. Den Schuh müsse er sich als Kreisarchäologe auch selbst anziehen, räumt er ein. Allerdings sei es gar nicht so leicht, an einer Kreisstraße einfach ein Schild aufzustellen, zumal ja vom Boden aus nichts von der Kreisgrabenanlage zu sehen sei. Und wolle man tatsächlich eine Rekonstruktion, müssten schon sehr viele Akteure auch auf Landesebene zusammenwirken.

In Sachsen-Anhalt habe man dagegen eben allgemein einen anderen Umgang mit seinen Bodenschätzen aus frühgeschichtlicher Epoche. „Dort macht man mehr Werbung und ist sehr öffentlichkeitswirksam“. So habe man ein öffentliches Bewusstsein entwickelt. Dass aber auch in Bochow etwas geschehen sollte, ist Pratsch klar. Bleibe der Ort der Anlage weiterhin unbeachtet und einfach eine landwirtschaftliche Nutzfläche, dann werde der Bodenschatz durch das ständige Pflügen und die Bodenerosion mehr oder minder weggeschwemmt. „In 50 Jahren ist vielleicht nichts mehr da.“

