Ex-Linken-Ministerin Golze erhält nun doch Erlaubnis für Job bei der Arbeiterwohlfahrt

Potsdam

Wenn Linken-Landeschefin Diana Golze am Samstag zu Beginn des Parteitags ans Rednerpult treten wird, dürfte dies ein letztes Mal sein – zumindest in dieser Funktion. Die 44-jährige Rathenowerin wird im uckermärkischen Templin ihre Abschiedsrede halten.

Sie tritt nicht noch einmal als Parteichefin an und zieht sich aus der ersten Reihe der Landespolitik zurück. Nach neun Jahren im Bundestag seit 2005 und vier Jahren als Landesministerin bis 2018 macht sie nun endgültig Schluss.

Staatskanzlei lässt Einwände gegen neuen Job fallen

Einen richtigen Job nach ihrer Zeit als Ministerin hat sie jetzt auch. Wie bekannt wurde, konnte Golze inzwischen ihre zunächst von der Staatskanzlei untersagte Tätigkeit als Mitarbeiterin der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) Potsdam nun doch antreten. Alle Einwände wurden von der neuen Landesregierung fallen gelassen, wie der MAZ am Donnerstag von der Staatskanzlei bestätigt wurde.

Über die Gründe für die Kehrtwende wurden keine Angaben gemacht. Um den Fall der im Sommer 2018 über einen Medikamenten-Skandal gestolperten Sozial- und Gesundheitsministerin Golze hatte es in der vorigen Wahlperiode einen heftigen Streit in der Koalition gegeben. Die SPD-geführte Staatskanzlei wollte eine Interessenkollision mit dem neuen Job der Ex-Ministerin der Linken erkannt haben.

Golze empfand damalige Absage als demütigend

Nach einigem Hin und Her, das zu eine Belastungsprobe für die rot-rote Koalition wurde, verzichtete Golze – sichtlich genervt – damals freiwillig auf die Übernahme der bereits fest vereinbarten Stelle.

Nach dem Ministergesetz kann das Kabinett einem früheren Minister, in den ersten beiden Jahren nach dem Ausscheiden, die Tätigkeit untersagen, wenn es eine Interessenkollision gibt. Aber lag die wirklich vor?

Es handelt sich bei dem neuen Job nicht um eine leitende Funktion. Auch liegt das Gehalt weiter unter dem einer Ministerin. Golze, aber auch viele in ihrer Partei empfanden die damalige Untersagung der Tätigkeit durch die SPD als demütigend und das Gesetz als unangemessen und zu hart ausgelegt.

Nun hat sich offenbar in der rechtlichen Bewertung des Falls unter der neuen Staatskanzleichefin Kathrin Schneider ( SPD) der Wind gedreht. Die Linke ist inzwischen auch nicht mehr in der Regierung, was offenbar zu einer Entspannung in dem Fall führte.

AWO-Chefin begrüßt Entscheidung

Golze hatte im Herbst 2019 einen neuen Antrag gestellt – auf die Übernahme derselben Stelle bei der AWO. Diesmal wurde ihr der Antrag genehmigt. Die zwei Jahre Zwangspause für Minister nach dem Gesetz wären erst im Sommer vorbei.

Über diese Entscheidung ist die Vorstandsvorsitzende des AWO-Bezirksverbands Potsdam, Angela Schweers, sehr froh. „Dass das geklärt ist, finde ich gut“, sagte sie am Donnerstag der MAZ. Sie hatte Golze den Job damals angeboten. Schweers nannte sie eine „hochmotivierte Mitarbeiterin“, die gut ins Team der insgesamt 2200 Mitarbeiter der AWO passe, „die jeden Tag ihre Leistungen bringen“.

Golze sagte der MAZ, sie sei sehr zufrieden, in ihren früheren Beruf als Sozialpädagogin zurückkehren zu können. Bei der AWO ist sie nach eigenen Angaben Koordinatorin für Projekte zur Wohnungslosen-Hilfe und zum Quartiermanagement sowie zur Betreuung von Haftentlassenen. Sie hat ihre Stelle bereits zum 1. Dezember angetreten.

Katharina Slanina soll neue Co-Chefin werden

Den Posten als Parteichefin, Ehrenamt-Job, übte sie zwei Jahre aus – gemeinsam mit der Co-Vorsitzenden Anja Mayer. Die wird – anders als Golze – am Samstag in Templin erneut antreten. Parteiintern wurde sich bereits im Vorfeld auf eine erneute weibliche Doppelspitze geeinigt.

Den Part von Golze soll künftig Katharina Slanina übernehmen. Die 42-jährige Juristin ist eine im Land weitgehend unbekannte Kommunalpolitikerin aus der Gemeinde Schorfheide (Barnim). Dort hatte sie bei der Bürgermeisterwahl 2019 einen Achtungserfolg errungen. Sie scheiterte äußerst knapp in der Stichwahl.

Kommt es auf dem Parteitag zur Abrechnung mit Rot-Rot?

Die Linke in Brandenburg steht nach ihrer Niederlage bei der Landtagswahl vor einem Umbruch. Sie hat im Landtag nur noch zehn Abgeordnete (bisher 17) und sitzt nach zehn Jahren in der Regierung mit der SPD nun in der Opposition.

Offen ist, inwieweit es auf dem Parteitag zur Abrechnung mit der rot-roten Regierungsbeteiligung und dem wenig erfolgreichen Landtagswahlkampf kommt. Das könnte sich dann auch bei den Wahlen zum neuen Vorstand auswirken.

Im Leitantrag des Vorstands wird die Arbeit in der Regierung deutlich kritisch gesehen. Unter dem Strich habe das Bild „einer wenig durchsetzungsfähigen und schwachen Linken“ gestanden, deren Markenkern für die Wähler immer weniger erkennbar gewesen sei. Im Wahlkampf sei überdies nicht überzeugend die Frage beantwortet worden, was eine Linke in einer erneuten Regierungsbeteiligung hätte erreichen können, wozu sie in den letzten zehn Jahren nicht schon Gelegenheit gehabt hatte, heißt es weiter.

Von Igor Göldner