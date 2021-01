Brandenburgs geht bundesweit einen Sonderweg: Kitas bleiben weiter geöffnet  

Potsdam

Brandenburg wird die Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels zur Verlängerung des Lockdown bis Mitte Februar weitgehend umsetzen. An einem Punkt aber geht das Land einen anderen Weg: Die Kindertagesstätten sollen landesweit weiter geöffnet bleiben. Wie bislang wird auf die freiwillige Mitwirkung der Eltern gesetzt, um die Kitas zu entlasten: Wo möglich, sollen Eltern die Kinder zu Hause betreuen, hieß es gestern aus der Staatskanzlei. Das rot-schwarz-grüne Kabinett will heute über die neue Eindämmungsverordnung entscheiden.

Wie es hieß, soll in Corona-Hotspots mit einer Sieben-Tage Inzidenz von über 300 Infektionen pro 100.000 Einwohner Kitas geschlossen werden. Bisher steht das im Ermessen der jeweiligen Landkreise. Auf einer Sondersitzung des Landtags zu den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern gestern in Potsdam verteidigte CDU-Fraktionschef Jan Redmann die Kita-Regelung. Wo es möglich sei, sollten die Kitas offenbleiben. „Viele Eltern gehen im Homeoffice auf dem Zahnfleisch“, begründete er.

Schulen bleiben dicht – bis auf wenige Ausnahmen

Die Schulen sollen hingegen geschlossen bleiben. Ausnahme sind weiterhin Sonderschulen sowie Abschlussklassen, die weiterhin mit Präsenzunterricht in den Schulen für ihre Prüfungen lernen sollen. Zum Schutz vor der Corona-Pandemie soll überdies die Teststrategie für Lehrkräfte, Erzieher und Erzieherinnen fortgesetzt werden, wie es aus dem Bildungsministerium hieß.

Im Landtag verteidigte Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) die Verlängerung des scharfen Lockdown. Auch in Brandenburg werde es eine Pflicht für besser schützende Masken im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften geben. Auch soll Homeoffice durch die Arbeitgeber überall dort ermöglicht werden, wo es machbar ist. Woidke stellte aber auch klar, wo in den Bund-Länder-Gesprächen seine Grenzen waren: „Ich habe mich gegen komplette Betriebsschließungen, gegen radikale Einschränkung von privaten Kontakten oder eine komplette Schließung von Kitas und Schulen ausgesprochen.“

Woidke : Einschränkungen „nerven, schlauen und machen mürbe“

Woidke appellierte zugleich an die Brandenburger zum Durchhalten. „Ich weiß, dass die Einschränkungen, Entbehrungen und Mehrfachbelastungen nerven, schlauchen und viele Menschen auch mürbe machen.“ Viele Menschen seien bei diesem zweiten Lockdown am Ende ihrer Kräfte angelangt. Jetzt müssten aber alle Kräfte gebündelt werden, „damit dieser Lockdown keine unendliche Geschichte wird und wir bald wieder in unser normales Leben können“.

Woidke hob hervor, dass es trotz allem auch berechtigte Hoffnung in dem bereit gestellten Impfstoff gebe. Bis Ende des Sommers, so versprach der Regierungschef, sollte allen Menschen ein Angebot gemacht werden, die sich impfen lassen wollen. Februar und März sollten die Monate der Hoffnung und der Zuversicht werden.

AfD spricht von „Lockdown-Irrsinn“

In der Debatte im Landtag übte die Opposition Kritik an der Regierung. Die AfD verlangte abermals die Aufhebung aller Beschränkungen. Die Landesregierung habe kein Interesse an einem „realistischen Lagebild“, sagte Fraktionschef Christoph Berndt. „Befreien wir uns endlich von einem Lockdown-Irrsinn, der die Gesunden verwundet und die Verwundbaren in Einsamkeit sterben lässt.“ Er hielt überdies der Landesregierung Ignoranz und Arroganz „gegenüber den Nöten der unter Corona leidenden Menschen“ vor. SPD-Fraktionschef Erik Stohn entgegnete: „Es geht Ihnen nicht um die Menschen. Es geht ihnen um Aufmerksamkeit in ihrer eigenen Empörungswelt.“

Linken-Fraktionschef Sebastian Walter verlangte von der Landesregierung eine Perspektive für die Bürger. Er begrüßte, dass Appelle beim Homeoffice endlich vorbei seien und die Arbeitgeber mit in die Pflicht genommen werden, so Walter.

