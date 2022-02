Potsdam

Brandenburgs größtes Kreditinstitut, die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) aus Potsdam, führt Verwahrentgelt für größere Guthaben ein – landläufig als Negativzinsen bekannt. Das bestätigte der Vorstandsvorsitzende Andreas Schulz bei der Vorstellung der Jahresbilanz.

„Wir beginnen jetzt damit, mit Kunden ins Gespräch zu gehen, was man mit ihren Einlagen Sinnvolles tun sollte und könnte“, sagte Schulz. Betroffen seien Girokonten mit Guthaben von mehr als 50.000 Euro und Sparbücher, auf denen mehr als 25.000 Euro liegen, sagte Schulz. Im Laufe des Jahres werde man die betroffenen Kunden kontaktieren – die Kundenberater seien seit Anfang des Jahres dabei, die Betreffenden anzusprechen und Beratung anzubieten. Die Bank will schrittweise vorgehen. „Es kriegt keiner ein Papier nach dem Motto: Ab morgen ist das so!“, sagte Schulz.

Konkret müssten MBS-Kunden für Guthaben oberhalb der genannten Freibeträge künftig den Einlagenzinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) entrichten: minus 0,5 Prozent. „Wir geben lediglich das weiter, die wir auch zahlen müssen für jene Spitzen, die wir bei der EZB anlegen“, sagte Schulz. Viele Jahre haben wir diese Belastungen auf uns genommen“, äußerte Schulz weiter. Sollte der EZB-Zins wieder auf Null festgelegt werden, werde die MBS das Verwahrentgelt wieder abschaffen, versprach Schulz.

Andere Banken verlangen schon länger Negativzinsen

Damit vollzieht die MBS, was andere Banken schon länger tun. Von Neukunden verlangt die Bank schon seit Februar 2021 einen Ausgleich für die Verwahrgebühren, die die MBS ihrerseits an die Bundesbank entrichten muss. 2021 waren das 6,5 Millionen Euro Verwahrgebühren, die an die Bundesbank gingen. Nun also sind auch die Bestandskunden betroffen und bekommen die Folgen der Nullzinspolitik zu spüren, einer Phase, die seit etwa zehn Jahren anhält. Geschäftskunden werden bereits ab 2017 zur Kasse gebeten.

„Die weit überwiegende Zahl der Kunden hat erwartet, dass das Thema auf sie zukommt“, sagte Schulz.

Gleichzeitig steigen die Geldguthaben der Märker weiter stark an. Brandenburger haben im abgelaufenen Jahr allein bei der MBS fast eine Milliarde Euro zusätzlich angelegt oder gespart – sei es auf Konten oder in Form von Investitionen in Wertpapiere.

„Ausschlaggebend war auch 2021 insbesondere das außergewöhnlich hohe Wachstum der Kundeneinlagen im zweiten Pandemiejahr“, so der Vorsitzender des MBS-Vorstands. Schon im Vorjahr hatte Deutschlands siebtgrößte Sparkasse einen ähnlichen Zuwachs verzeichnet.

„Krisenbedingt halten Menschen ihr Geld zusammen“

Als einen wichtigen Treiber der Entwicklung sieht die Bankspitze weiterhin die Corona-Pandemie. „Krisenbedingt halten die Menschen ihr Geld weiterhin zusammen“, heißt es im Lagebericht der Sparkasse. Gleichzeitig sei „die Konsumfreude der privaten Haushalte unverändert eingetrübt gewesen“. Entsprechend wachsen die Beträge, die auf den Girokonten der MBS lagern – binnen eines Jahres wuchsen allein die Einlagen (Girokonten, Sparbücher, Termingelder) um 888 Millionen Euro. Die Bank bezeichnet dies in ihrer Stellungnahme zwar als „Vertrauensbeweis der Kunden“, doch entstünden der MBS dadurch Kosten – in Form der Verwahrgebühren an die Bundesbank.

Angesichts der Null-Verzinsung von Sparguthaben und der stark gestiegenen Geldentwertung (Inflation) seien die Bürger in zunehmendem Maße bereit, ihr Geld in Wertpapiere zu stecken. Die Sparkasse machte mit dem Fonds-Verkauf 73 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr, der Saldo aus dem Wertpapierhandel stieg um 13 Prozent.

Aktienrendite gegen die Inflation

Diese Entwicklung hin zu Wertpapiergeschäften sehe er positiv, sagt MBS-Chef Schulz. „Ohne Beimischung von Risikopapieren ist kein Kapitalerhalt mehr möglich - von Vermögensmehrung ganz zu schweigen.“ Zwar kündige sich langsam eine Zinswende an, doch sei „das Problem der Inflation damit kaum abgemildert“, so Schulz. Bei fünf bis sechs Prozent Inflation steige der Druck auf die Kunden, ihr Anlageformen zu überdenken und in renditeträchtigere Felder zu investieren. „Wenige Menschen akzeptieren sehenden Auges, dass ihr Geld weniger wird“, so Schulz.

Ungebrochen ist die Nachfrage nach Wohnimmobilien. So gab die MBS im Jahr 2021 privaten Kreditnehmern Zusagen in Höhe von 680 Millionen Euro (plus zwölf Prozent zum Vorjahr). Die Pandemie habe den Wunsch nach einem Eigenheim im grünen Berliner Umland noch verstärkt, sagt MBS-Chef Schulz. Außerdem sei Brandenburg deutschlandweit „Zuzugsland Nummer ein“. Das mache sich in kräftigen Preissteigerungen bemerkbar. Schulz warnt allerdings vor „Preisübertreibungen am Markt“ und kündigte an, die MBS werde ihre „konservativen Kreditstandards“ beibehalten.

Die Bilanzsumme des Instituts hat allein in den vergangenen fünf Jahren um 4,2 Milliarden Euro zugelegt – sie beträgt aktuell 16,5 Milliarden Euro. Mit 1500 Angestellten betreut das Potsdamer Kreditinstitut 750.000 Kunden.

Von Ulrich Wangemann