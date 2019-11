Innenminister Stübgen warnt vor Gewalt in der Lausitz

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat Klimaaktivisten und Gegendemonstranten zur Gewaltfreiheit aufgerufen. Die Polizei werde entschieden gegen Blockadeversuche einschreiten, sagte er am Donnerstag. 20 Kundgebungen verschiedener Lager sind am Wochenende in der Lausitz angemeldet.