Potsdam

Die Pläne für die neue „Energiestrategie 2040“ von Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sind auf Kritik gestoßen – auch innerhalb der rot-schwarz-grünen Koalition.

Aus Sicht der CDU muss die „industriepolitische Komponente“ in der Strategie stärker berücksichtigt werden. „Wir in Brandenburg sind gut beraten, nicht allein vom Kirchturm her zu schauen, sondern auch den Blick nach Brüssel zu wenden“, sagte gestern CDU-Fraktionschef Jan Redmann. Gegenwärtig würden die grundsätzlichen europäischen Rahmenbedingungen zur Disposition gestellt. Die EU-Kommission hatte angekündigt, die Atomkraft und Gas-Energie im Kampf gegen die Klimakrise als „grün“ einzustufen.

Strom zu günstigen Preisen aus Deutschland

Nach Ansicht von Redmann stellt sich die Frage, ob künftig internationalen Unternehmen, wie zum Beispiel ArcelorMittal mit dem Werk in Eisenhüttenstadt, künftig Strom zu ähnlich günstigen Preisen zur Verfügung gestellt werden kann wie Frankreich, wo Atomstrom angeboten wird. Brandenburg brauche eine Strategie, „die sich im europäischen Rahmen bewähren muss“, betonte Redmann. Diese Diskussion werde Zeit in Anspruch nehmen.

Minister Steinbach hatte seinen Entwurf für die neue Energiestrategie 2040 kurz vor Weihnachten auf der Internetseite seines Ministeriums online gestellt. Geplant ist eine öffentliche Beteiligung an der Entwicklung der Strategie. Diese soll „im ersten Quartal“ dieses Jahres vom Kabinett beschlossen werden.

Strittig sind in der CDU auch Steinbachs Pläne zum Ausbau der Windkraft – wegen des wachsenden Strombedarfs. Windkraft soll künftig wichtigste Säule der grünen Energieerzeugung der Zukunft sein. Die 2019 vereinbarten Ziele der Koalition für den Ausbau sollen laut Strategie erhöht werden. Bis 2030 sollen Windräder mit einer Leistung von 10,5 Gigawatt in Brandenburg stehen, derzeit liegt das Land bei 7,5. Bis 2040 sollen 15 Gigawatt am Netz sein. Die CDU führt in der Debatte immer wieder die fehlende Akzeptanz der Bürger für neue Windräder an. Derzeit befasst sich der Wirtschaftsarbeitskreis der Fraktion mit dem Konflikt.

Freie Wähler: Pläne zu teuer und nicht bürgernah

Die Freien Wähler im Landtag lehnen die vorgelegte Energiestrategie grundsätzlich ab. Der geplante Ausbau der Windkraft sei unnötig teuer und schädlich für die Bürger, sagte der Abgeordnete Philipp Zeschmann. Abgelehnt werden auch Pläne, mehr als die von der Koalition vereinbarten zwei Prozent der Landesfläche für Windenergie zur Verfügung zu stellen. Der gewaltige Flächenbedarf werde die Konflikte mit den Bürgern und dem Artenschutz weiter verschärfen, so Zeschmann.

Von Igor Göldner