Neuer Verfassungsschutzchef Müller: Digitalisierung des Extremismus weit vorangeschritten

In Brandenburg will der neue Verfassungsschutzchef Jörg Müller dem Extremismus „in allen Bereichen“ den Kampf ansagen. Es gebe neue, veränderte Bedrohungen, auf die sich seine Abteilung einstellen müsse, sagte Müller bei seiner Vorstellung durch Innenminister Michael Stübgen ( CDU) am Montag in Potsdam.

Nach Worten Müllers muss der Verfassungsschutz in Brandenburg angesichts der veränderten Bedrohungen neu ausgerichtet werden. Heute würden Verabredungen zu extremistischen Bestrebungen in Chatrooms, Messenger-Diensten und im Cyber-Bereich stattfinden. „Wenn man so will: Die Digitalisierung des Extremismus ist vorangeschritten. Der Verfassungsschutz und die Verwaltung müssen das nachholen“, betonte er.

Müller ist 46 Jahre, kommt aus dem Ministeriumsapparat und war zuvor Leiter des Ministerbüros von Innenminister Karl-Heinz Schröter ( SPD), Stübgens Vorgänger. Der bisherige Verfassungsschutzchef Frank Nürnberger war in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden.

Müller sieht den Verfassungsschutz als „Frühwarnsystem“

Es gebe einen Zuwachs in allen Bereichen des Extremismus im Land, betonte Müller. In Brandenburg werden aktuell 1675 Personen dem Rechtsextremismus-Lager zugeordnet – das sei ein Höchstwert in der Geschichte des Landes und eine alarmierende Zahl, so Müller.

Zu seinem Selbstverständnis als neuer Verfassungsschutzchef sagte er: „Für mich ist der informierte Bürger noch immer die beste Basis für eine funktionierende und wehrhafte Demokratie.“ Der Verfassungsschutz müsse seine Rolle als wirksames Frühwarnsystem gerecht werden. „Wir erheben Daten nicht für uns, sondern um zu informieren und aufzuklären.“

