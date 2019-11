„Datenpool unbekannter Größe“

Potsdam

Im Streit um die automatisierte Kennzeichenerfassung auf Brandenburger Autobahnen hat die Datenschutzbeauftragte des Landes, Dagmar Hartge, ihre ablehnende Haltung bekräftigt. In einer zwölfseitigen Einschätzung legt sie gegenüber dem Verfassungsgericht des Landes dar, warum es bei beim Einsatz des „Kesy“-Kamera-Systems „zu unverhältnismäßigen Eingriffen in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung bei einer Vielzahl von Betroffenen“ komme. Der RBB hatte zuerst über dieses Gutachten berichtet.

Kenia-Koalition vertagte Entscheidung

Das Papier ist heikel. Die Piratenpartei hat Verfassungsbeschwerde gegen die Datensammelei der märkischen Polizei eingelegt. Die Partner der künftigen Kenia-Koalition allerdings liegen seit langem im Streit über Wohl und Wehe der Nummernschild-Registrierung. Die Grünen lehnen sie vehement ab, das bisher von der SPD geführte Innenministerium dagegen hat die seit 2017 laufende Aufzeichnung aller Autonummern auf neun Autobahnabschnitten im Osten des Bundeslandes stets verteidigt. Im Koalitionsvertrag hat man die Entscheidung vertagt. In dem Regierungsprogramm findet sich ein Verweis auf die ausstehende Entscheidung des Verfassungsgerichts – und die Einschätzung der Datenschutzbeauftragten. Die liegt jetzt also vor – und ist ziemlich klar in ihrer Kernaussage.

Kritik an fehlender Zeit-Begrenzung

Konkret bemängelt Hartge eine viel zu lange Speicherdauer für die Kennzeichendaten, die zum Zweck der Strafverfolgung von der Polizei gesammelt werden. Es gebe „keine gesetzlich festgelegte zeitliche Begrenzung“ der Kennzeichenerfassung. Die Observation könne unbegrenzt oft verlängert werden. Außerdem reicht laut Hartge „ein einziges Ermittlungsverfahren“ aus, um „eine vollständige Aufzeichnung des gesamten Fahrzeugverkehrs (…) für Monate und Jahre“ zu bewirken.

Berliner Behörde plauderte Geheimnis aus

Die Datenaufzeichnung war erst bekannt geworden, nachdem im Frühjahr die Berliner Staatsanwaltschaft, die auf der Suche nach der Teenagerin Rebecca war, die Praxis ausgeplaudert hatte. Seit April 2017 ist nun laut Brandenburgs oberster Datenschützerin „ein Datenpool (…) unbekannter Größe“ entstanden, aus dem praktisch nie etwas gelöscht werde. Hartge spricht von einer „unterschiedslosen Speicherung des gesamten Fahrzeugverkehrs, der eine Straße mit Erfassungsgeräten passiert“. Konkret nähmen die Kameras die Heckansicht aller vorbeifahrenden Autos auf, speicherten die Nummern und legten sie in Polizeirechnern ab. Diese Datenbank kann laut Hartge eine bestimmte Anzahl von befugter Polizisten zu Recherchezwecken durchkämmen.

„Erhebliche Zweifel“ an Verhälnismäßigkeit

Hartge sieht den „Kesy“-Einsatz nicht ausreichend durch die Strafprozessordnung gedeckt. Die von den Verteidigern der Datensammlung angeführte Gesetzesnorm, wonach die Polizei „besondere für Observationszwecke bestimmte technische Mittel“ einsetzen dürfe, schließe nicht die massenhafte Kennzeichenspeicherung ein. Über die erlaubten Bildaufnahmen gehe eine massenhafte und systematisch recherchierbare Datensammlung weit hinaus. Außerdem sei das Gesetz 1992 für den Einsatz von Peilsendern und Ähnlichem verfasst worden.

Nach unbestätigten Schätzungen liegen mittlerweile mehr als 40 Millionen Datensätze recherchebereit auf Brandenburger Polizeirechnern. Hartge hat „erhebliche Zweifel“, ob diese Sammlung noch dem Gebot der Verhältnismäßigkeit entspricht. Gegen die übergroße Anzahl der Erfassten gebe es „keinerlei Anfangsverdacht“, die Datenerhebung erfolge „in Bezug auf jeden Einzelnen jeweils anlasslos“. Hartge resümiert: Grundrechtseingriffe „in die Rechte derart vieler Unbeteiligter“ sollten „allenfalls als Ultima Ratio zulässig sein“.

Verfassungsklage eines Piraten

Piraten-Politiker Marko Tittel – Kläger vorm Verfassungsgericht – hatte eine „unverhältnismäßige, wahllose Vorratsdatenspeicherung jedes Autofahrers auf den Autobahnen des Landes“ angeprangert. Tittel erhält insofern jetzt Unterstützung von Datenschützerin Hartge, als diese ihm bescheinigt, er sei in ihren Augen durchaus „eine Zielperson dieser polizeilichen Maßnahme“.Das hatte das Amtsgericht Frankfurt (Oder) anders gesehen und sich geweigert, die Klage anzunehmen.

Brandenburgs Polizeipräsidium teilte auf Anfrage zum wiederholten Mal mit, die Einschätzung der Verhältnismäßigkeit einer solchen Datenspeicherung obliege nicht der Polizei, sondern den zuständigen Staatsanwaltschaften und Gerichten. Polizeipräident Hans-Jürgen Mörke hatte die Staatsanwaltschaften nach der ersten Aufregung über die millionenfache Speicherung aufgefordert, künftig in alle Beschlüsse genau hinein zu schreiben, auf welcher konkreten rechtlichen Grundlage die Nutzung der Autobahnkameras beruhe.

Von Ulrich Wangemann