Potsdam

Über den weiteren Kurs in der Corona-Politik ist Brandenburgs rot-schwarz-grüne Koalition uneins. Das von den Grünen geführte Gesundheitsministerium von Ursula Nonnemacher lehnt den weitgehenden Wegfall von Beschränkungen zum 20. März ab und drängt auf weitere Absicherungen im Alltag.

Als Grund werden die nach vor hohen Zahlen der Neuinfektionen (Inzidenz 1493 landesweit) und die angespannte Lage in Krankenhäusern (rote Ampel) und auf Intensivstationen (gelbe Ampel) genannt. Dagegen drängt die CDU auf schnelle Corona-Lockerungen – wie vorgesehen zum 20. März.

Sondersitzung des Kabinetts am Freitag

Das Kabinett will heute in Potsdam über die Eckpunkte einer neuen Corona-Eindämmungsverordnung beraten. Am Freitag soll die Landesregierung dann auf einer Sondersitzung die neuen Regeln beschließen. Grundlage ist das geänderte neue Infektionsschutzgesetz des Bundes, das am Freitag von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden soll.

Die „Ampel“ im Bund hatte in einer neuen Rechtsverordnung für das geplante Gesetz das weitgehende Ende der meisten Corona-Auflagen angekündigt. Übrig bleiben soll nur noch ein „Basisschutz“. So soll nur noch Maskenpflichten in Pflegeheimen, Kliniken sowie Bussen und Bahnen im Nahverkehr gelten. Die Länder sollen aber die Möglichkeit bekommen, je nach Corona-Lage davon abzuweichen.

Keine Lockerungen bis 2. April?

Das Nonnemacher-Ressort will davon Gebrauch machen und viele der jetzt gültigen Beschränkungen zunächst beibehalten. Aus dem Entwurf für die neue Brandenburger Verordnung aus dem Gesundheitsministerium geht hervor, dass es bis zum 2. April keine weitreichenden Lockerungen geben soll. Das allerdings ist strittig.

An Schulen und Horten soll nach dem Entwurf die Maskenpflicht beibehalten werden. Auch soll – anders als vom Bund empfohlen – die 3G-Regel für Gastronomie und Hotels fortgeführt werden. Das bedeutet, dass weiterhin nur Geimpften, Genesenen oder aktuell negativ Getesteten Zutritt gewährt wird. Für Großveranstaltungen sollen zwar die Obergrenze der Teilnehmerzahlen fallen, aber eine 2G-Plus-Regel gelten – als nur Zutritt für Geimpfte und Genesene mit aktuellen Test.

CDU: Maskenpflicht an Schulen und Gastro-3G streichen

Die CDU will die Maskenpflicht an Schulen streichen. Und sie fordert die Abschaffung der 3G-Regel für Gastronomie und Hotels. Fraktionschef Jan Redmann sagte gestern zur Begründung, die Lage auf den Intensivstationen der Krankenhäuser sei beherrschbar. „Die Auslastung ist dort so gering wie zuletzt Ende Januar.“

SPD: Weiter Testen an Schulen

SPD-Fraktionschef Daniel Keller sagte gestern der MAZ, es werde in der Koalition weiter beraten. Entscheidend sei, dass die Regeln alle zusammenpassen müssten. So wäre nicht erklärbar, wenn es an Schulen mit der Maskenpflicht strengere Regeln geben würde als in anderen Bereichen, wo die Pflicht zum Tragen von Masken entfällt. Die SPD plädiert dafür, das Corona-Testen an Schulen und Kitas bis zu den Osterferien weiter zu führen. Das sieht auch der Entwurf der Verordnung. Keller sagte, er gehe davon aus, dass mögliche weitere Beschränkungen nur noch bis zum 2. April gelten werden.

Brandenburg hatte die Corona-Beschränkungen seit Februar in zwei Schritten gelockert. Seit dem 4. März ist in Gaststätten der Besuch für Geimpfte und Genesene, aber auch für Ungeimpfte mit negativem Corona-Test (3G) möglich - in Kinos und Theatern gilt das drinnen wie draußen. In Sporthallen, Schwimmbädern und Fitnesscentern ist drinnen die 3G-Regel vorgesehen.

Von Igor Göldner