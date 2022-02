Potsdam

Die geplante gesetzliche Festschreibung eines 1000-Meter-Abstands von neuen Windrädern zu Wohnhäusern sorgt weiter für Zündstoff. Nach der massiven Kritik von Experten im Rahmen einer Anhörung in der vorigen Woche wird über Änderungen des vorliegenden Entwurfs von CDU-Infrastrukturminister Guido Beermann diskutiert – auch in der Koalition.

Die Meterzahl 1000, auf die sich die Koalition geeinigt hatte, steht dabei nicht zur Disposition. Der Abstand wird als ausreichend eingeschätzt, um Belastungen für Anwohner möglichst gering halten. Gegner des Windkraftausbaus führen Lärm, Schattenwurf und rotes Blinken in der Nacht an, was zu gesundheitlichen Problem führen kann.

Was zählt als „Wohngebäude“?

Diskutiert wird, was als „Wohngebäude“ zählt. An dieser Stelle könnte der Begriff weiter gefasst und auch einzeln stehende Gehöfte und Splittersiedlungen eingeschlossen werden. Auch könnte der Abstand auch für Flächen gelten, auf denen eine künftige Wohnbebauung aufgrund der Bauleitplanung möglich ist. Entsprechende Vorschläge hatten die Freien Wähler gemacht, die scharfe Kritiker des Windrad-Ausbaus sind.

Für eine Ausweitung des Bereichs wie auf Gehöfte sprachen sich der Städte- und Gemeindebund (StGB) und der Landkreistag aus. „Wir wünschen uns, die Regelung auszuweiten“, sagte StGB-Geschäftsführer Jens Graf. Es dürfe bei den 1000-Metern Abstandsregeln keine Fokussierung auf bereits bestehende Gebäude geben, sagte Johannes Wagner vom Landkreistag. Die Herausnahme von ausgewiesenen Baugrundstücken würde auf Akzeptanzprobleme stoßen.

Landkreistag: „Einfallstor“ für Abstände unter 1000 Meter“

Kritik übte der Vertreter des Landkreistags auch an der geplanten Regelung, wonach innerhalb des 1000-Meter-Radius zukünftig die Kommune durch Bauleitplanung von der Bestimmung Abweichungen könne. Das wäre ein Einfallstor für Abstände zu Windrädern von 500 bis 1000 Meter. „Das halten wir für problematisch“, so Wagner. Ziel des Beermann-Entwurfs ist es, den Kommunen damit größeren Einfluss auf den Ausbau der Windenergie vor Ort einzuräumen.

Auf Beachtung bei den Abgeordneten stießen Äußerungen der Expertin für Energiewirtschaft, Kathrin Goldammer, vom Reiner Lemoine Institut, über den maximal möglichen Flächenbedarf in Brandenburg. Danach stehen bei einem Abstand 1000 Metern 5,5 Prozent der Landesfläche für Windräder zur Verfügung. Ausgeschlossen wurden Wald- und Naturschutzflächen. Derzeit werden etwa 22 Prozent dieser Flächen genutzt.

Um auf das Ziel von Land und Bund zu kommen, zwei Prozent der Fläche für Windkraft auszuweisen, müsste also ein Teil der Potenzialflächen umgewandelt werden in Flächen für Windkraft, betonte sie. Bei einer Reduzierung des Abstands auf 800 Meter wäre dann ein kleinerer Teil der Umwandlung nötig. Es könnten auch Teil von Landschaftsschutzgebieten oder von Wald mit einbezogen werden. Dann würde das Zwei-Prozent-Ziel noch eher erreicht. Dann hätte das Land noch mehr Spielraum, so die Wissenschaftlerin. Bei einer Nutzung von drei oder vier Prozent der Landesfläche wiederum wäre der Anteil höher, der in Windkraftflächen umgewandelt werden müsste.

Verband fordert Verschiebung des Gesetzes

Scharfe Kritik an den Plänen äußerte Jan Hinrich Glahr vom Verband der Windenergie. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei eine solche Abstandsregel das falsche Signal. Konflikte würden nur verlagert oder sogar verschärft. Damit würden Flächenpotenziale für den Ausbau der Windenergie nur einschränkt. „Es fehlen dann auf einen Schlag rund 30 Prozent der Eignungsflächen.“ Sein Appell an die Koalition war es, das Gesetz zu verschieben, bis die Entwicklung auf Bundesebene deutlicher werde.

„Das Gesetz kommt zehn Jahre zu spät“

Zentraler Punkt der Anhörung war die Frage, ob das Gesetz mehr Akzeptanz für die Windkraft vor Ort schafft. Eine eher düstere Prognose formulierte Claudia Henze von der Regionalen Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim: „Das Gesetz kommt zehn Jahre zu spät.“ Es sei durch falsche Entscheidungen bereits sehr viel Akzeptanz vor Ort „verbrannt“ worden. Sie sei sich nicht sicher, ob das heute noch etwas nutzt. Bemerkenswert war auch, dass ein großer Teil der Experten Zweifel äußerte, ob das neue Gesetz mehr Rechtssicherheit für die Kommunen schafft. „Nein, das wird nicht funktionieren“, sagt Henze. „Je komplizierter das Gesetz wird, je verrückter wird die Anwendung.“ Ähnlich äußerte sich der Vertreter des Landkreistags.

Der Grünen-Abgeordnete Clemens Rostock sagte nach der Anhörung, die Akzeptanzdebatte dürfe nicht auf einen Mindestabstand verengt werden. „Für eine dauerhafte Akzeptanz bedarf es Transparenz und Beteiligung im Planungs- und Bauprozess.“ Zugleich müssten Hemmnisse im Planungs- und Genehmigungsprozess beseitigt werden.

Von Igor Göldner