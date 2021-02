Potsdam

In Brandenburg gelten 22.882 Hektar Ackerland als Gebiete mit zu hoher Nitratbelastung im Grundwasser. Das geht aus Informationen des Umweltministeriums hervor. Ein Großteil davon ist der konventionellen Landwirtschaft zuzurechnen (21.593 Hektar), 1289 Hektar entfallen auf Öko-Betriebe. Am stärksten betroffen sind die Landkreise Märkisch-Oderland (7351 Hektar), Uckermark (5610 Hektar) und Prignitz (2440 Hektar).

Das entspricht laut Landesregierung etwa 1,73 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche – ein im Vergleich zu nutztierreichen Bundesländern niedriger Wert.

Betriebe müssen Nitrateinsatz verringern

Seit Jahresbeginn gelten in diesen sogenannten „roten Gebieten“ Beschränkungen fürs Düngen – das sieht die neue Düngeverordnung vor, die jetzt in Kraft ist. So müssen die 284 betroffenen Landwirte in Gegenden mit einem Nitratwert von mehr als 50 Milligramm pro Liter ihren Einsatz von nitrathaltigem Dünger um 20 Prozent verringern.

Hintergrund ist ein Verfahren der Europäischen Union gegen Deutschland wegen überhöhter Nitratwerte im Grundwasser. Der Bundesrepublik drohen erhebliche Strafen, deshalb haben jetzt auch die Länder handeln müssen. Bauern haben immer wieder gegen die Regelung protestiert.

135.000 Euro Verlust befürchtet – in einem Betrieb

Bei einem Fachgespräch des Landesbauernverbands zur neuen Düngepraxis rechnete Landwirt Uve Gliemann, Vorstand der Agrargenossenschaft Mühlberg und Vorstandsmitglied des Kreisbauernverbands Elbe-Elster vor, dass seine Genossenschaft einen Ertragsverlust von 135.000 Euro einplant wegen der zu erwartenden geringeren Erträge – der schwächeren Düngung geschuldet. Das entspreche vier Vollzeitstellen, die nicht mehr finanziert werden könnten.

Das Unternehmen bewirtschaftet 5800 Hektar Land, hat 1000 Kühe und hält 500 Sauen. Rund die Hälfte der Flächen des Betriebs liegt in einer „roten Gebiet“. Sein Betrieb dünge mit technisch fortschrittlichen Methoden nur „so viel wie nötig“ und sei für die hohen Grundwasserwerte nicht verantwortlich, so Gliemann. Die finanzielle Situation der Unternehmen spitze sich ohnehin schon wegen der gesunkenen Preise für Fleisch zu.

Das Landesamt für Umwelt verteidigt das System der Datenerhebung gegenüber der Kritik, einzelne Messstellen lieferten verzerrte Ergebnisse. Unter den 1450 Messstellen würden laut Antje Oelze vom Landesamt für Umwelt solche bei der Feststellung der Nitratwerte herausgerechnet, bei denen verfälschte Ergebnisse zu erwarten seien – etwa weil sie sich in der Nähe von Bodenaltlasten, Rieselfeldern oder Güllegruben befinden. Das treffe auf 36 Messstellen zu.

Von Ulrich Wangemann