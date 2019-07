Lübtheen

Der Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern war am Montag auch hunderte Kilometer entfernt noch zu riechen. Am frühen Morgen warnte sogar die Feuerwehr im 300 Kilometer entfernten Leipzig vor der Geruchsbelästigung.

Wegen der Rauchentwicklung waren auch Menschen in Brandenburg und im Norden Sachsen-Anhalts aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, wie aus einer amtlichen Warnung der Regional-Leitstelle Nord-West über die Notfall-Informations- und Nachrichten-App „NINA“ hervorging.

In Brandenburg waren demnach die Städte Brandenburg an der Havel und Potsdam betroffen, außerdem Bewohner in den Landkreisen Havelland, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark und Prignitz. Im nördlichen Sachsen-Anhalt sollten die Auswirkungen demnach in der Altmark und im Landkreis Stendal spürbar sein. Der Brandgeruch war am Montag auch in Berlin wahrnehmbar.

Viele Menschen fragen sich bei solchen amtlichen Warnungen, ob der Rauch gesundheitsgefährdend ist, wenn man ihn einatmet – und rufen deshalb auch bei der Feuerwehr an. „Wählen Sie den Notruf 112 bitte nicht für Nachfragen. Der Geruch ist lästig, aber nicht gefährlich!“, teilte die Berliner Feuerwehr bei Twitter mit.

Bei Waldbränden entstehen Rauchgase, vergleichbar wie beim Lagerfeuer. Wenn die Rauchfahne von Waldbränden in die umliegenden Regionen ziehen, bekommen auch Menschen, die weit vom Ort des Geschehens entfernt sind, sogenannten „Brandsmog“ ab.

Winzige Staub- und Rauchpartikel reizen Rachen, Bronchien und Lunge und können Atemwegserkrankungen auslösen – allerdings nur, wenn man sich in der Nähe des Brandortes aufhält. Dort wurden bereits hunderte Anwohner in Sicherheit gebracht. Eine Gesundheitsgefahr für die Brandenburger besteht nicht, denn der Rauch hat sich auf seinem Kilometer langen Weg bereits stark verdünnt.

Dennoch nehmen viele Menschen den Brandrauch als Belästigung oder auch Reizung wahr. Die in der Luft gelösten Rauchgase können bei empfindlichen Menschen auch hier zu Kopfschmerzen, Kratzen im Hals oder Übelkeit führen. Menschen mit Asthma sollten sich daher bei massiver Geruchsbelästigung sicherheitshalber gar nicht im Freien aufhalten. Auch Säuglinge und Kleinkinder sollten besser drin bleiben.

Fenster und Türen schließen

Eine ähnliche Situation hatte es im Sommer 2018 in Berlin gegeben, als der Qualm des Großbrandes in Treuenbrietzen auch in der 50 Kilometer entfernten Bundeshauptstadt zu riechen war. Damals teilte die Feuerwehr mit: „In weiter Entfernung sind nur noch geringe Spuren dieser Stoffe vorhanden. Es gibt kein tragbares Messgerät, welches alle Stoffe nachweisen oder einschätzen könnte. Es hilft rechtzeitiges Schließen von Fenstern und Türen. Wer sich durch den Geruch gestört fühlt, kann nur den betroffenen Bereich verlassen.“

Lesen Sie dazu auch:

• Waldbrandschutzbeauftragter: „Die Lage ist weiter angespannt“

• Alarmstufe Fünf: Das bedeuten die Waldbrand-Gefahrenstufen

• Trotz Waldbrand-Gefahr: Militärübung auf dem Truppenübungsplatz

• Liveticker zum Waldbrand in Lübtheen

Von MAZonline