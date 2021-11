Brandmeisterin Klitzke von der Ortswehr Selbelang über ein Herzensprojekt für die Jugend

Selbelang

In ihrer dunklen Brandschutzuniform mit den gelben reflektierenden Balken steht Cornelia Klitzke vor der Fahrzeughalle der Ortswehr Selbelang. Seit 2011 engagiert sie sich dort ehrenamtlich, seit 2009 ist sie Amtsjugendwartin in Friesack, im Dienst der Feuerwehr steht Klitzke aber schon länger: Seit eindrucksvollen 32 Jahren. „Schon als Kind fand ich die Feuerwehr faszinierend“, erzählt Klitzke. Ihr Großvater Erich Hippler war damals Wehrleiter in Zootzen. Wenn die Sirenen losgingen oder die Frauenmannschaften aus dem Ort zu Wettkämpfen fuhren, stand Klitzke als Kind dabei und beobachtete das Geschehen neugierig.

Der Großvater begeisterte das junge Mädchen für die Feuerwehr

Der Großvater nahm sie dann als junges Mädchen mit und begeisterte sie für die Feuerwehr. „Damals zu Ost-Zeiten gab es bei uns in Zootzen keine Jugendfeuerwehr“, erinnert sie sich. Als sie 18 Jahre alt wurde, konnte die gebürtige Nauenerin, die in Zootzen aufwuchs, endlich bei der Feuerwehr mitmachen. Im Jahr 2012 machte sie den Lehrgang zur Zugführerin, heute engagiert sich Klitzke vor allem als Amtsjugendwartin im Amt Friesack und unterstützt die Jugendarbeit in der Ortswehr Selbelang.

Landrat übergab die Auszeichnung im Schloss Ribbeck

Für ihr vielseitiges Engagement wurde die 50-Jährige vom Land Brandenburg mit dem Ehrenzeichen im Brandschutz gewürdigt. Im Schloss Ribbeck übergab Landrat Roger Lewandowski den Geehrten das Abzeichen und die dazugehörige Urkunde: „Das war eine sehr schöne Veranstaltung. Wir konnten uns austauschen und im Anschluss gab es ein gemeinsames Essen“, berichtet Cornelia Klitzke, die hauptberuflich als Assistenz der Geschäftsführung des MAFZ Erlebnisparks Paaren arbeitet.

Jährlich geht es auf den Waldmarsch

Als Amtsjugendwartin organisiert Klitzke Amtsausscheide, erstellt Statistiken und kümmert sich aber auch etwa darum, dass die Jugendlichen vernünftige Einsatzbekleidung bekommen.

Auch den jährlichen Waldmarsch organisiert die engagierte Brandmeisterin mit. „Die Kinder und Jugendlichen sollen neben Spaß und Spiel auch ein bisschen ausgebildet werden“, erzählt Klitzke. Bei der Nachtwanderung werden ihnen feuertechnische Aufgaben gestellt, sie lernen zum Beispiel Feuerwehrknoten und deren Anwendung, unter anderem den Rettungsknoten, wie man Erste Hilfe leistet und bekommen die Grundlagen der Fahrzeugkunde beigebracht.

Jugendaustausch ist ein Herzensprojekt

Ein Herzensprojekt von Cornelia Klitzke ist der Jugendaustausch mit der Partnerfeuerwehr im polnischen Parchowo, ein Dorf westlich von Danzig. „Die Kinder strahlen jedes Mal, wenn es losgeht“, erzählt Klitzke, die mit der Unterstützung des Amtes Friesack und der Amtswehrführung der Feuerwehr den Austausch organisiert. Jedes Jahr fahren 14 Kinder im Alter von zehn bis 17 mit. Wenn es mehr Anmeldungen als Plätze gibt, wird durch einen feuerwehrtechnischen Test entschieden, wer nach Polen reisen darf. „Ganz nach dem Motto: Der bessere gewinnt“, sagt Klitzke und lacht. Es sei aber fast immer möglich, dass alle angemeldeten Kinder mitkommen. Es sind teilweise auch Kinder dabei, die sonst nicht die Möglichkeit haben, zu verreisen“, so Feuerwehrfrau Klitzke. Nicht nur für sie ist der Austausch ein echtes Highlight: „Noch lange nach jedem Austausch reden die Kinder über diese intensive Zeit.“ Das erfüllt sie mit Freude.

Besuch aus Polen

In der ersten Woche der Sommerferien kommen die polnischen Jugendfeuerwehrkameraden ins Havelland. Sie nehmen dort am Ausbildungslager der Jugendfeuerwehren teil und lernen die Region kennen. „Wir haben schon Ausflüge nach Berlin oder Potsdam organisiert“, erzählt die 50-Jährige. Besuche etwa zur Flughafenfeuerwehr unternahm die Gruppe schon, aber auch Ausflüge wie eine Kanutour auf der Havel standen auf dem Programm.

In Parchowo übernachtet die Austauschgruppe in einer Schule. Sie lernen dort die Region und polnische Traditionen kennen und lernen den Alltag der polnischen Feuerwehr kennen. „Es ist wie ein Urlaub mit Feuerwehrhintergrund“, so Cornelia Klitzke. Sie hofft, dass der Austausch im nächsten Jahr wieder stattfinden kann. Die Gastfreundschaft der Polen und die Begeisterung der Kinder fasziniert sie jedes Jahr aufs Neue.

Von Franziska von Werder